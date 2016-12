Nava de lux „Seabourn Odyssey” a adus 450 de turişti la Constanţa

Nava de lux „Seabourn Odyssey” a adus 450 de turiști la Constanța

„Seabourn Odyssey”, una dintre cele mai noi și mai luxoase nave de pasageri de pe mările și oceanele lumii, a acostat ieri, la ora 8, în terminalul de pasageri al portului Constanța.Pachebotul are 11 punți, apartamente cu balcoane private, două piscine, șase jacuzzi în aer liber, un teren de mini-golf cu nouă găuri și asigură practicarea sporturilor pe apă în timpul escalelor. Nava face parte din flotila companiei Seabourn Cruise Line. A fost construită în 2009 și, în iulie același an, a plecat în prima călătorie. Are 197 metri lungime, 30 metri lățime, 32.346 tone registru brut și atinge o viteză de 15,3 noduri. Este înmatriculată sub pavilion Bahamas. Pachebotul a plecat pe 15 iunie din portul Pireu și s-a oprit la Milos, Mykonos, Istambul și Nessebar, înainte de a ajunge la Constanța. „Seabourn Odyssey” are 450 de turiști la bord și un echipaj de 336 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar. În timpul escalei din portul Constanța, programată până la ora 20, pasagerii au participat la excursiile organizate pe uscat. Până pe data de 12 iulie 2013, alte cinci nave de croazieră vor acosta la Constanța: „River Concerto” (110 metri) - pe 25 iunie, „Silver Spirit” (195,8 m) - pe 1 iulie, „Costa Deliziosa” (294 metri) - pe 5 iulie, „Regatta” (180,1 metri) - pe 11 iulie, „Thomson Celebration” (214,7 metri) - pe 12 iulie.