Nava de croazieră „River Splendor” acostează în portul Constanţa

Nava de croazieră „River Splendor” acostează în portul Constanța

În urmă cu câteva minute, nava fluvială de pasageri „River Splendor”, a ieșit din ecluza de la Agigea, a Canalului Dunăre - Marea Neagră, urmând să acosteze în portul Constanța. Nava are la bord 172 de pasageri și a început voiajul pe data de 30 mai 2013, când a părăsit portul Vukovar (Croația).„River Splendor” are 135 metri lungime, 11 metri lățime, atinge o viteză medie de 12 noduri și este înmatriculată sub pavilion Germania,