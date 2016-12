Nava de croazieră „River Concerto” acostează în portul Constanţa

Nava de croazieră „River Concerto” acostează în portul Constanța

Nava fluvială de pasageri „River Concerto” se află, în acest moment pe Canalul Dunăre - Marea Neagră. La ora 10,20, a ajuns în dreptul portului Basarabi și se îndreaptă spre ecluza de la Agigea. Apoi, va face o escală în portul Constanța.Nava are la bord 132 de pasageri și un echipaj de 36 de navigatori și personal auxiliar. Și-a început voiajul pe data de 31 mai 2013, când a părăsit portul Vukovar (Croația). „River Splendor” are 110 metri lungime, 12 metri lățime, atinge o viteză medie de 11,5 noduri și este înmatriculată sub pavilion Malta.