Nava amiral a flotei „Oceania Cruises“ a adus 675 de turişti străini, la Constanţa

Nava amiral a flotei „Oceania Cruises“ a adus 675 de turiști străini, la Constanța

„Regatta”, nava amiral a flotei „Oceania Cruises”, a acostat duminică, în zori, în terminalul de pasageri al portului Constanța. A adus 675 de turiști străini - americani, britanici, mexicani, belgieni, venezueleni, spanioli etc. - în străvechea cetate a Tomisului.Printre cei 395 de membri ai echipajului se numără și 17 români, angajați ca personal auxiliar: chelneri, barmani, șefi de sală.Pachebotul a fost construit în 1998 și modernizat în 2011. Are lungimea de 180,1 metri și 30.277 tone registru brut. Atinge viteza de 18 noduri și este dotat cu stabilizator. Nava este înregistrată sub pavilion Insulele Marshall.Este unul dintre cele mai elegante și luxoase pacheboturi. Punțile sunt placate cu lemn de tec, iar apartamentele și cabinele sunt mobilate în stil neo-clasic. Are cazinou, patru restaurante, 8 saloane și baruri, săli de fitness și spa. Dintre cele 342 apartamente și cabine de lux, 70% dispun de terase private.Nava și-a început actualul voiaj la Atena, pe 5 iulie 2012. A traversat strâmtorile Dardanele și Bosfor și a făcut escală pe 7 iulie, la Nessebar (Bulgaria). La Constanța a ajuns pe 8 iulie, la ora 8, și a plecat în aceeași zi, la ora 18, spre portul Odessa, din Ucraina. Apoi, va vizita porturile Sevastopol, Yalta (Ucraina), Soci (Rusia), Batumi (Georgia), Trabzon, Sinop și Istanbul (Turcia). Durata escalelor din porturile voiajului este între 5 și 12 ore. Costul acestei călătorii de 12 zile este de la 3.199 dolari în sus, de persoană.La fiecare escală, turiștii au la dispoziție pachete de excursii. Oferta tur-operatorilor din țara noastră cuprinde: vizitarea cetății Histria, turul litoralului românesc și un show folcloric, vizită la Tropaeum Traiani, degustare de vinuri la Crama Murfatlar, o excursie la București - Micul Paris sau în Delta Dunării.Sezonul de croaziere din portul Constanța continuă cu escala navelor: „Costa Mediterranea” (9 iulie), „River Concerto” (11 iulie), „Seven Seas Mariner” (12 iulie), „Fti Berlin” (12 iulie), „Galactica” (19 iulie), „Corinthian II” (21 iulie), „Azamara Quest” (24 iulie) și „River Aria” (27 iulie).