N-avem mălai nici de-o mămăligă, dar vinul curge din belşug

N-avem mălai nici de-o mămăligă, dar vinul curge din belșug

Recoltatul porumbului, pe cele 40.000 de hectare de cultură din județul Constanța, va începe peste o săptămână. „Producțiile vor fi foarte slabe, indiferent de zonă, din cauză că nu a plouat când plantele au avut nevoie de apă. În anumite sectoare nu a plouat de pe data de 4 iulie”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ioan Albu, directorul Direcției Agricole Constanța.S-a încheiat și recoltatul florii soarelui. „Din cauza secetei, producțiile pe cele 100.000 de hectare cultivate în județ au fost destul de mici: între 1.600 și 1.800 kilograme la hectar. Este totuși un rezultat bunicel. Pentru că s-au respectat tehnologiile, gradul în care culturile au fost afectate de lipsa apei în sol este sub 50%”, explică directorul.Seceta afectează și noile culturi de rapiță. „Perioada optimă de semănat a trecut. Semănăturile efectuate până acum s-au făcut în praf. Semințele n-au cum să germineze în aceste condiții. Ploile ce vor veni de-acum încolo nu vor reuși să salveze mare lucru. Situația din județul Constanța este critică”, afirmă Ioan Albu.Acum se fac pregătirile pentru semănatul grâului. Fermierii stau cu ochii pe prognozele meteo. Vor fi nevoiți să semene în pământul uscat? Sunt semne că în următoarele zile vor veni ploile în Europa. Dar vor ajunge până în Dobrogea? Dacă nu va ploua, anul agricol 2017 va fi compromis.În schimb, viticultorii au motive de bucurie. „Culesul pe cele circa 10.000 de hectare de cultură din județ a început cu două săptămâni mai devreme față de anul trecut. S-au recoltat soiurile Pinot Gris, Chardonnay, Muscat Ottonel și se va trece la soiurile roșii. Producția este foarte bună cantitativ și calitativ”, relatează Ioan Albu. Problema cea mai dificilă pentru viticultori rămâne valorificarea recoltei: cum să facă să vândă strugurii mai repede, iar vinurile să ajungă pe mesele consuma-torilor? „Săptămâna viitoare, împreună cu Consiliul Județean Constanța organizăm, la Pavilionul Expozițional, Zilele recoltei - a anunțat Ioan Albu. Ne gândim și la alte evenimente de promovare, organizarea unei expoziții de vinuri, cu posibilitatea de a face contractări. Fermierii ar putea organiza, împreună cu patronatul restaurantelor și hotelurile, o săptămână a vinurilor dobrogene. Consider că sunt necesare mai multe acțiuni de promovare și, totodată, de reînvierea culturii vinului în rândul consumatorilor.”Seceta din ultimii doi ani demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, necesitatea perdelelor forestiere și a refacerii sistemului de irigații.„În anii Ž80, regimul comunist a tăiat perdelele forestiere în scopul de a mări suprafețele agricole. Eu am încurajat fermierii, organizațiile lor asociative să coopereze și să planteze astfel de perdele, pentru a-și proteja culturile. Plantațiile de salcâm au nu numai rol de paravan contra vântului, dar sunt utile și în albinărit. Fermierii au numai de câștigat de pe urma lor. Pe de altă parte, aceste perdele forestiere contribuie la refacerea fondului kinegetic, ele adăpostesc familii de căprioare și iepuri. Joi, la Medgidia, din inițiativa prefectului județului s-a întrunit o comisie de lucru l-a care au participat primarii din zonele adiacente canalelor de navigație, subsemnatul, directorul general al ANIF, Florin - Ionuț Barbu, directorul ANIF - Filiala Dobrogea, Alin Trifan, și directorul general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Anghel Panait. În cadrul reuniuni am discutat ce trebuie întreprins pentru refacerea sistemului de irigații în zonele adiacente canalelor de navigație. Din suprafața agricolă a județului Constanța, de 484.000 de hectare, până în 1990 se irigau 420.000 de hectare. În momentul de față se irigă doar 2.000 de hectare”, a arătat șeful Direcției Agricole Constanța.Referindu-se la necesitatea renașterii învățământului agricol, Ioan Albu relatează că, în urmă cu câteva zile, a avut loc o reuniune la Cobadin, la care au participat părinți ai copiilor din localitate, reprezentanți ai Inspectoratul Școlar, ai Direcției Agricole și agenți economici. Întâlnirea a pornit de la criza de mecanizatori din agricultură și, totodată, de la necesitatea de a reduce abandonul școlar și de a le asigura o meserie tinerilor din mediul rural care nu mai urmează liceul.S-a decis înființarea unei clase de mecanizatori la școala profesională din cadrul Centrului Școlar Cobadin. Patru ferme vor pune la dispoziție utilajele agricole pentru practică. Cursurile vor dura trei ani și vor fi frecventate de 21 de elevi. La împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia vor susține examenul pentru carnetul de conducere. După absolvire, cei ce vor dori se vor putea angaja la fermele din zonă.