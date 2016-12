Mută-te la mare! Cât te costă chiria la bloc, în regim hotelier

2

Daca ai bani.

Din pricina restrictionarii creditelor ipotecare, bancile nu mai acorda credite asa usor, in plus nu exista capital lichid pe piata si tranzactiile sunt incetinite. 850 de euro pe luna nu este mult, daca ai sta la hotel o luna intreaga in plin sezon in Mamaia te-ar costa mult mai mult si nu ai avea bucatarie.

Adăugat de : constantean, 12 iunie 2013

La chiria asta, mai bine o cumpar si o inchiriez eu la altii. Cu 800 de euro platesc rate 4 luni la banca !!!! Si e a mea si fac ce vreau, si o...