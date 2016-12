Muncă la negru pe banii Ministerului Apărării

La câțiva metri de Geamie, în zona peninsulară a Constanței, se află o clădire în renovare. Un panou indicator explică despre ce este vorba: „Obiectiv: reparații capitale, modernizare clădire existentă D+P+I+M. Beneficiarul lucrării: Ministerul Apărării, UM 02523 - București. Constructor: SC Romconstruct SA Ploiești. Data începerii lucrării - 30 iulie 2008; data finalizării - 30 iulie 2010.” Peste numai câteva zile, constructorul ar trebui să predea clădirea la cheie. Realitatea de pe șantierul de construcții arată că termenul nu va fi respectat. Se vede cu ochiul liber că lucrările sunt rămase mult în urmă. Pe de altă parte, cei șapte lucrători de pe șantier, aduși din Băneasa (județul Constanța) și Brăila sunt de o săptămână în grevă. Muncitorul Nicușor Stroe a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „De trei săptămâni nu ne-am primit banii. Angajatorul, Romconstruct, ne-a promis că ne face contracte de muncă, de când am venit aici, de o lună de zile. N-au venit nici cu contractele, nici cu banii. Nu mai vrem să muncim.” Lucrătorii au dezvăluit că lucrează și trăiesc în condiții inumane. Sunt nevoiți să doarmă chiar pe șantierul de construcții, pe niște pături și panouri de polistiren, să se hrănească din puținii bani pe care îi au. „Au venit și ne-au luat de acasă, din Brăila. Ne-au adus pe șantier, ne-au dat două - trei zile de mâncare și ne-au lăsat în voia sorții. Am avut un inginer, care a dispărut. A zis că se duce după bani și n-a mai venit, Nu am primit echipament de lucru și de protecție și nimeni nu ne-a făcut instructajul de protecție a muncii. Conducerea firmei nu mai răspunde la telefon” - a declarat un alt lucrător. Oamenii spun că au de primit circa 7.000 de lei, în total, pentru două săptămâni lucrate. Lucrătorii au aflat că nu sunt singurii care au pățit-o. Alte patru serii de muncitori care s-au perindat pe acest șantier au avut parte de un tratament asemănător, reușind să intre în posesia banilor cu ajutorul presei. Surprinzător este faptul că nici Inspecția Muncii, și nici beneficiarul, UM 02523, nu au reacționat le ceea ce se întâmplă la Constanța. Ministerul Apărării ar fi trebuit să cerceteze până acum dacă se face evaziune fiscală și muncă la negru pe banii săi. În urmă cu mai puțin de o lună, chiar în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), s-a discutat despre evaziune fiscală. La respectiva reuniune au participat și reprezentanții Ministerul Apărării. Cu siguranță că nu au fost invitați în calitate de simpli spectatori și măcar în curtea armatei, la achizițiile sale publice, ar trebui să se asigure că totul este în legalitate. Redacția ziarului nostru a încercat să contacteze conducerea Romconstruct pentru a-i consemna punctul de vedere, dar telefonul companiei a rămas mut timp de două zile la rând.