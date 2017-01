Multe oferte de turism pentru sărbătorile de iarnă, puţini clienţi pentru tour-operatori

Multe oferte de turism pentru sărbătorile de iarnă, puțini clienți pentru tour-operatori

Ofertele de vacanță pentru sărbătorile de iarnă au invadat piața agențiilor de turism din Constanța. Cererea însă este cu mult sub ofertă, în condițiile în care, din ce în ce mai puține persoane sunt dispuse să aloce sume de bani pentru vacanța de iarnă. Totuși, puținii constănțeni care sunt interesați de ofertele turistice de iarnă, își fac rezervări din timp, pentru a putea profita de reducerile de 10% - 20%, din această perioadă. Oferte multe, clienți puțini! Aceasta este concluzia agenților de turism din Constanța, pentru sărbătorile de iarnă, din acest an. Piața s-a contractat serios în 2009 și din ce în ce mai multe agenții specializate și-au închis porțile. Puținele persoane care își mai permit o vacanță, vor să experimenteze ceva nou și se reorientează, alegând alte destinații decât Valea Prahovei, pentru petrecerea Crăciunului 2009 și Revelionului 2010. „Încercăm să aducem constănțenilor oferte la prețuri rezonabile, în alte locuri decât Valea Prahovei, o destinație destul de scumpă, și în 2009. Există destule zone neexploatate din punct de vedere turistic, dar cu un potențial imens, precum Maramureșul sau Vatra Dornei”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Lorena Simion, managerul unei agenții de turism din Constanța. „Spre deosebire de anii trecuți, constănțenii, în acest an, își fac rezervări din timp și preferă mai mult destinațiile interne, altele decât Valea Prahovei”, a precizat și Elena Niceea, agent de turism în cadrul unui tour-operatorul constănțean. Astfel, o mini-vacanță de iarnă în Maramureș, în weekend, costă 150 lei. Un pachet de patru - cinci nopți în Arieșeni, în Munții Apuseni, de sărbători, pentru o persoană costă aproape 700 lei. Și în Vatra Dornei, prețurile sunt accesibile. Un pachet turistic de trei nopți într-o pensiune din zonă, ce include doar cazarea, costă 600 lei. De asemenea, o familie de trei - patru persoane se poate caza în Vatra Dornei, pentru patru nopți, cu 2.500 lei. În acest preț sunt incluse masa festivă de Revelion, masa festivă de la carnavalul din zonă (a doua seară) și o consumație la restaurantul pensiunii de 600 lei. Valea Prahovei, mai scumpă ca Austria sau Cehia Valea Prahovei a pierdut din notorietate, în acest an. Din ce în ce mai puțini constănțeni aleg stațiunile din Valea Prahovei, din cauza prețurilor exagerate și suprapopulării din decembrie. Pentru câteva zile, în perioada Crăciunului sau Revelionului, o persoană trebuie să plătească cel puțin 1.000 - 1.200 lei, doar cazarea! Un pachet turistic de patru nopți lângă pescăria Albota (județul Sibiu), all-inclusive, de Revelion, costă 2.000 lei de persoană. Nicio modificare a prețului, față de anul trecut, în condițiile în care unitățile de cazare de pe piața externă de turism au scăzut prețurile, fie că este vorba de Austria, Cehia, Maldive sau Bali. Pentru petrecerea Revelionului 2010 în zone mai calde, o persoană poate cheltui aproximativ 500 euro, în Egipt, la o unitate de cazare de cinci stele, all-inclusive, pentru șapte nopți. În Austria, un pachet turistic de șapte nopți, cu cina de Revelion, costă de la 239 euro de persoană. O vacanță în Praga, de trei - patru nopți, cu tot cu transpor-tul costă și 300 euro. Pentru zone exotice, precum Maldive, un pachet all-inclusive, fără transport, costă și 1.100 - 1.200 euro. Reducerile și ofertele vor continua și în perioada următoare. „În acest an, datorită cererii scăzute, s-ar putea să asistăm la un nou fenomen pe piață și românii să cumpere pachete turistice mai ieftine în decembrie, spre exemplu, față de luna octombrie”, a mai spus Lorena Simion.