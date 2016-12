MSC Cruises şi-a anulat croazierele spre porturile turceşti

Efectele terorismului

MSC Cruises și-a anulat croazierele spre porturile turcești

În ediția din data de 14 ianuarie 2016, a ziarului „Cuget Liber”, am publicat articolul „Terorismul internațional scoate Marea Neagră de pe harta croazierelor”.Avertizam că atentatele teroriste din Turcia afectează grav industria turismului din această țară, dar și din zona Mării Negre. Arătam că oamenii se tem să mai călătorească în Turcia, astfel că agențiile de turism au început să anuleze contractele.Turismul de croazieră are cel mai mult de suferit. Porturile turcești atrăgeau milioane de vizitatori pe an și, datorită lor, unele nave își continuau voiajul în Marea Neagră, ajungând în Bulgaria, România, Ucraina și Rusia.Iată că, la sfârșitul săptă-mânii trecute, compania MSC Cruises, cel mai mare operator de croaziere din lume, a decis să suspende escalele navelor sale de pasageri, programate pentru anul 2016, în porturile turcești. Spre exemplu, nava „MSC Magnifica” urma să plece pe data de 26 martie, din Veneția și să ajungă la Istanbul și Izmir pe 29 martie, pentru a face escală, mai apoi, la Atena și Mykonos. Compania MSC Cruises a anunțat că a luat decizia sistării călătoriilor spre Turcia din cauza creșterii îngrijorării turiștilor, în urma recentelor evenimente tragice de la Istanbul. Turismul de croazieră din portul Constanța este în cea mai grea suferință. Drept dovadă, Compania Națio-nală Administrația Porturilor Maritime n-a mai afișat pe pagina sa electronică programul sosirilor navelor de pasageri, așa cum a făcut-o la sfârșitul anului 2014, pentru anul 2015. Nu are ce arăta.