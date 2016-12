Mozaic economic

// Bursa de Valori București a închis pe minus sesiunea de ieri. Indicii bursieri au înregistrat valori negative, de 0,26 - 2,01%. Au fost efectuate 5.781 de tranzacții, în valoare totală de peste 30,64 mili-oane de euro. Acțiunile societăților Siretul Pașcani, Comelf și Cemacom au înregistrat creșteri de prețuri de peste 14%. // Piețele de capital din Londra, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Ma-drid, Zurich și Moscova au încheiat ziua de ieri pe plus. // Ministerul Finanțelor Publice a anunțat un volum indicativ de finanțat, pentru trimestrul II 2010, cu o valoare cuprinsă între 11 și 13 miliarde lei. În luna aprilie, ministerul intenționează să atragă 4.500 milioane lei prin certificate de trezorerie, cu o maturitate de 6 și 12 luni, să redeschidă emisiunile benchmark cu maturitate de 3 și 5 ani, lansate în luna martie 2010, și a emisiunii lansate inițial în anul 2007, cu o maturitate de 10 ani, actualmente cu o maturitate reziduală de 7 ani. De asemenea, calendarul de emisiuni pentru luna aprilie 2010 se modifică. // Ucraina va împrumuta 12 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional, a declarat vicepremierul Serghei Tigipko, citat de AFP. El a precizat că speră ca prima tranșă a acestui împrumut să fie plătită în luna iunie. // Grecia și-a dublat deficitul de cont curent în februarie 2010, ajungând la 3,25 miliarde de euro, față de 1,2 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Banca Națională a Greciei. Această creștere e pusă pe seama întârzierii sumelor europene ce provin de la Fondul European de Orientare și Garanție Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală, în cadrul politicii agricole comune, apreciază experții băncii. // Serviciile Google sunt blocate sau cenzurate într-o anumită măsură într-un sfert din țările în care compania își oferă serviciile, a anunțat gigantul american, potrivit PC World. „China este cel mai concludent exemplu, însă nu singurul. Produsele Google (...) au fost blocate în 25 din cele 100 de țări unde ne oferim serviciile”, a precizat Rachel Whetstone, vicepreședinte al departamentului de comunicare al Google, pe unul din blogurile oficiale Google. // O companie japoneză de îmbrăcăminte va plăti suma record de 300 de milioane de dolari în 15 ani, pentru chiria unui imobil aflat pe Fifth Avenue, în New York, transmite Bloomberg. Uniqlo a încheiat luni contractul pentru clădirea aflată la numărul 666 de pe celebrul bulevard din Manhattan, considerat cea mai scumpă zonă de cumpărături din lume. // Fondul pregătit de guvern pentru finanțarea proiectelor majore de investiții va fi constituit din acțiunile minoritare ale statului la companii, dar și dintr-un aport în numerar al CEC Bank și, cel mai probabil, din banii obținuți anterior din privatizări și plasați de trezorerie în conturile BNR, transmite Mediafax. Oficialii CEC Bank spun însă că este vorba de o intenție nefinalizată.