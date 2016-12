Moş Crăciun a venit şi la Ceronav

Moș Crăciun a venit și la Ceronav

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - Ceronav a organizat și anul acesta sărbătoarea Crăciunului alături de angajați.„Sărbătorile de iarnă sunt bucuria copiilor. An de an, familia Ceronav se adună în jurul bradului pentru a-l aștepta pe Moș Crăciun. Și pentru că darurile fac parte din farmecul acestei perioade fericite, cei mici cu siguranță vor avea parte de surprize. După un an plin de realizări, lăsăm spiritul blând al Crăciunului să ne învăluie cu forța sa magică”, a declarat directorul general al instituției, Ovidiu Sorin Cupșa.