Moş Crăciun a venit la CERONAV

Moș Crăciun a venit la CERONAV

Ieri, baza nautică a Centrului Român pentru Pregătirea și Per-fecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, situată pe malul Lacului Siutghiol, a răsunat de colinde, iar Moș Crăciun le-a împărțit daruri copiilor angajaților.Festivitatea dedicată sărbătorilor de iarnă marchează sfârșitul unui an greu, cu multe încercări pentru CERONAV - a declarat directorul general Ovidiu Cupșa - dar și cu mari realizări - spunem noi.În decurs de un an și jumătate, actuala echipă managerială s-a străduit să promoveze CERONAV pe piața externă și să-l transforme într-un centru de pregătire regional. Astfel, instituția a făcut un marketing extern agresiv, a dezvoltat o amplă rețea de colaborări cu asociații și organizații de pe continent, a lansat cea mai largă ofertă educațională din Europa și, în viitorul apropiat, va furniza servicii integrate.Până la 25 octombrie 2013, instituția a pregătit 43.908 cursanți (față de 48.424 cursanți în întreg anul 2012). Dintre aceștia, 800 de persoane au urmat cursuri dedicate navigației fluviale.2014 va veni cu numeroase noutăți. Vor fi introduse, printre altele, cursurile cerute de noul STCW: cele de calificare în funcțiile de timonier maritim, șef timonier și electrician de bord; cursul de specializare în funcția de ajutor mecanic; cursul de adaptare cu cerințele STCW, pentru ofițerii operaționali și manageriali; cursul ECDIS type specific pentru echipament FURUNO. Este în pregătire cursul DP (Dynamic Positioning), iar în sectorul offshore, va fi acreditat cursul OPITO.CERONAV are în derulare un amplu program de investiții, din care amintim: construcția sediului subunității din Galați, care asigură pregătirea în domeniul transportului fluvial (valoare totală 8.400.000 lei), și poligonul de antrenamente și mijloace de salvare pe mare, din baza de instruire.