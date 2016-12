Moody’s: Economia României va creşte cu 3-4% anual

1

cresterea economica

O minciuna ordinara ..orice crestere economica a unei tari treb. sa se reflecte automat in buzunarul cetateanului ,in Romania este invers ..crestere economica si adancirea saraciei tot mai mare ..tara de cacat ..condusa de imbecili ordinari ..tara dupa revolutie a incaput pe mana ..fostilor securisti ..militieni ..activistii de partid cu functii ..intre timp beizadelele lor imbuibate au crescut si au format o gasca ..haita etc. acestia si altii conduc romania si tin narodul sub talpa saraciei ptr al putea manipula cum doreste ..numai un asteroid sau un razboi total poate rezolva toate aceste nedreptati ..concret iadul ptr toti cea ce nu este drept !