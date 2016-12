Moody’s a retrogradat cu două trepte Hidroelectrica şi a retras ratingurile companiei

Moody’s a retrogradat cu două trepte Hidroelectrica și a retras ratingurile companiei

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Moody’s a retrogradat astăzi ratingurile Hidroelectrica pentru datorii pe termen lung și pentru default cu două trepte, la nivelul "Caa1", cu perspectivă negativă, și a retras totodată calificativele, ca urmare a intrării în insolvență a companiei, relatează Mediafax.Decizia de revizuire în scădere a ratingurilor finalizează procedura de evaluare începută pe 20 iunie 2012, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară.Moody’s a decis să retragă ratingurile Hidroelectrica anticipând accesul limitat la informații privind procesul de reorganizare sub administrație judiciară."Retrogradarea cu două trepte a ratingurilor Hidroelectrica la nivelul Caa1 vine după confirmarea intrării voluntare în insolvență a companiei, de către Tribunalul București, pe 20 iunie 2012", a declarat Richard Miratsky, vicepreședinte la Moody’s.El a arătat că ratingul "Caa1" reflectă riscul semnificativ de default (încetare de plăți) și lipsa de predictibilitate a evoluțiilor viitoare la Hidroelectrica, în cadrul procedurilor de insolvență.Ratingul "Caa1" ia însă în considerare opinia că cererea de insolvență, în acest caz, nu înseamnă un default imediat al Hidroelectrica datorită concentrării pe reorganizarea companiei sub administrație judiciară.Moody’s se așteaptă ca Hidroelectrica să continue să își plătească la timp datoriile, cel puțin pe termen scurt, și arată că nu se are în vedere ca procesul judiciar să aibă ca rezultat o restructurare a datoriilor.