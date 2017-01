Monede dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea Mariei Tănase, emise de BNR

Monede dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea Mariei Tănase, emise de BNR

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, miercuri, o monedă din argint, una din tombac cuprat și un set de trei monede (din aur, din argint și din tombac cuprat) dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea cântăreței Mariei Tănase (25 septembrie 1913 - 22 iunie 1963).Potrivit anunțului publicat pe site-ul instituției, moneda din argint are următoarele caracteristici tehnice: valoare nominală - 10 lei, titlu - 999‰, formă rotundă, diametru - 37 mm, greutate - 31,103 grame, calitate proof, cant zimțat.Aversul monedei din argint redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Mariei Tănase, inscripția în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României și anul de emisiune "2013", amplasat de o parte și de alta a stemei.Moneda din tombac cuprat are următoarele caracteristici tehnice: valoare nominală - 1 leu, formă rotundă, diametru - 37 mm, greutate - 23,5 grame, calitate proof, cant zimțat, anunță Mediafax.