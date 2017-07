Monedă din aur, lansată de BNR

Ştire online publicată Luni, 03 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Moneda din aur are valoare nominală de 100 lei, este rotundă și are 452 de grame.Aversul monedei prezintă imaginea Podului de la Cernavodă, reprezentare simbolică a comunicării și a parteneriatului, inscripția „ROMÂNIA”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” și anul de emisiune „2017”.Reversul monedei redă o reprezentare parțială a Statuii Libertății de la New York și inscripția ,,PARTENERIATUL STRATEGIC ROMANIA-STATELE UNITE ALE AMERICII-1997”.