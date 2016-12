Moldova se „chinuieşte“ cu o flotă de 400 nave comerciale

Moldova se „chinuiește“ cu o flotă de 400 nave comerciale

În timp ce România mai are o singură navă maritimă comercială în exploatare, înregistrată sub pavilion național, peste 400 de nave comerciale arborează pavilionul Moldovei.Un raport UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare) referitor la flota maritimă de transport, preciza că Republica Moldova deținea, în 2010, o flotă cu un tonaj total de 351.000 tone, de două ori mai mare decât în 2009.Moldova a reușit să atragă un număr mare de nave străine sub pavilionul său, printre care și două nave românești, oferind următoarele avantaje:- înmatricularea durează numai o zi, în cazul în care armatorul prezintă toate documentele solicitate;- taxele sunt mici la prima înregistrare și la reînnoirea anuală, comparativ cu alte pavilioane;- nu există restricții privind vârsta navelor;- se acordă discount pentru navele cu vârsta de până la 10 ani;- lipsesc orice restricții privind naționalitatea echipajelor.Nu este de mirare că, profitând de permisivitatea excesivă din partea autorităților, sub pavilionul Moldovei s-au refugiat numeroase nave care nu îndeplinesc standardele internaționale. Din această cauză, pavilionul moldovenesc a ajuns pe lista neagră a Paris Memorandum, cu 88 de nave reținute la inspecțiile de Port State Control, în perioada 2009 - 2011.În septembrie 2012, Uniunea Împotriva Activităților Nucleare ale Iranului (United Against Nuclear Iran -UANI) a cerut Republicii Moldova să stopeze imediat înmatricularea navelor iraniene sub pavilionul ei.În timp ce comunitatea internațională a instituit blocada navală împotriva regimului din Iran, Moldova a înregistrat sub pavilionul ei 11 nave aflate în proprietatea, managementul sau operate de Islamic Repu-blic of Iran Shipping Lines (IRISL) și afiliatele ei.UANI a cerut Moldovei să nu pună în pericol eforturile internaționale de a izola regimul iranian și a notificat-o că riscă să fie sancționată și că periclitează relațiile sale comerciale cu SUA.În prezent, Guvernul Republicii Moldova are în vedere adoptarea unei legi privind registrul său maritim, cu scopul de a stopa practicile specifice pavilioanelor de complezență.În baza viitoarei reglementări, companiile de shipping care solicită ca navele lor să arboreze pavilionul Moldova vor trebui să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe. În plus, navele care vor viola regulile și legile internaționale nu vor mai putea arbora pavilionul moldovenesc.Premierul Moldovei a solicitat unor firme internaționale să facă auditul actualei flote. În această operațiune sunt implicate trei companii de audit din Grecia, Panama și Marea Britanie.Pavilionul Moldova este perceput ca un pavilion de complezență, cu o reputație de loc bună pentru o țară care aspiră să devină membru al Uniunii Europene.