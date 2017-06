Modificările aduse normelor de aplicare a Codului fiscal

Guvernul a modificat și completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată. Modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Actul normativ vizează, în principal, următoarele aspecte:a) În ceea ce privește impozitul pe profit:Se clarifică aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, în contextul în care s-a stabilit aplicarea acestei măsuri pe perioadă nedeterminată și s-a extins aplicarea facilității și pentru licențe de utilizare a programelor informatice.Normele includ exemple privind alocarea cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, calculul ponderii veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor și stabilirea cheltuielilor de conducere și administrare alocate veniturilor neimpozabile.b) Referitor la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:Precizări privind aplicarea de către microîntreprinderi a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Se clarifică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 - 500.000 euro, echivalentul în lei, ca urmare a modificării limitei veniturilor realizate în anul precedent la 500.000 euro;De asemenea, sunt introduse prevederi mai clare legate de menținerea și după 1 februarie 2017 a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile, care au optat să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal;Normele conțin și precizări care detaliază modalitatea de calcul, declarare și plată a impozitului pe profit de către contribuabilii care devin microîntreprinderi începând cu data de 1 februarie 2017 și optează să plătească impozit pe profit.c) Impozit pe venit:Sunt introduse explicitări ale modului de aplicare în cursul unui an a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități, pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.Se stabilește un plafon neimpozabil de 450.000 lei în cazul veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal.Se prevede aplicarea deducerii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament și a primelor de asigurare voluntară de sănătate, în cadrul aceluiași plafon anual de 400 de euro echivalent în lei.d) Contribuțiile sociale obligatorii:S-au făcut corelări legislative referitoare la eliminarea plafonului reprezentând valoarea a cinci câștiguri salariale medii brute, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, investiții și alte surse.În domeniul TVA;Introducerea de dispoziții procedurale cu privire la deducerea TVA de către persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut codul de înregistrare anulat, precum și cu privire la emiterea de facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada respectivă, astfel încât beneficiarii să își poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile efectuate de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de TVA;Modificarea regulilor de ajustare a bazei de impozitare a TVA în cazul neîncasării contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ca urmare a reorganizării sau falimentului beneficiarului, astfel încât aceasta să să fie permisă în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotarârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii;Instituirea de norme procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016.