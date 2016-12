Modificări privind preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă

Modificări privind prețurile de referință pentru masa lemnoasă

Guvernul a modificat și completat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină prețurile de referință și prețurile de pornire.Principalele modificări aduse de Hotărârea adoptată astăzi de Guvern au în vedere:Definiția termenului de „prețuri de referință pentru fiecare an de producție”. Potrivit noilor reglementări, prețurile de referință pentru fiecare an de producție sunt prețurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și de tehnologia de exploatare; prețurile de referință pentru fiecare an de producție pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note justificative. Până în prezent, prețul de referință era definit doar pentru proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, noua definiție acoperind și proprietatea publică a statului. Noua definiție permite modificarea prețului de referință în cazul în care condițiile pieței o impun.Pe de altă parte, se introduce o prevedere prin care se definește gradul de accesibilitate, care este unul din criteriile în baza căruia se determină prețul de referință pentru fiecare an de producție. Acest criteriu este instituit în scopul stabilirii corecte a distanței de colectare. Potrivit noilor reglementări, „gradul de accesibilitate este distanța determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalației de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare.”O altă modificarea vizează stabilirea prețului de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitație. Potrivit reglementărilor introduse, prețul de pornire la licitație pentru fiecare partidă se stabilește pornind de la prețul de referință aferent acesteia. Prețul de referință aferent fiecărei partizi se calculează în funcție de prețul de referință pentru fiecare an de producție. Prețurile de referință pentru fiecare an de producție pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă înainte de licitația principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului și pot fi stabilite la nivel național, județean sau local, după caz.”ŰInformații suplimentare:Din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva a fost adjudecat până în prezent, la licitații și negocieri, un volum de aproximativ 1,5 milioane mc, ceea ce reprezintă circa 33% din volumul de peste 4 milioane mc adjudecat în aceeași perioadă a anului de producție 2015. Acest lucru va avea un impact major asupra pieței lemnului din România, afectând activitatea economică la nivel național.