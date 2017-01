Modificări la Prima Casă!

Programul Prima Casă 2012 va suferi câteva schim-bări. Un proiect de modificare a ordonanței de urgență a fost deja depus spre dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor, așadar în câteva săptămâni este foarte pro-babil ca această variantă să intre în vigoare.Una dintre modificările propuse vizează posibilitatea înlocuirii locuinței cumpărate inițial în cadrul pro-gramului, în cazul în care aceasta este improprie locuirii. „Prin aceste reglemen-tări se are în vedere satisfa-cerea condițiilor de viață și locuit ale familiilor fără a se considera a fi o a doua accesare a Programului”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.De asemenea, se introduce în ordonanță necesitatea transmiterii documentației aferente garanțiilor executate la organele teritoriale ale ANAF în a căror rază teritorială își are domiciliul debitorul beneficiar al finanțării garantate în vederea aplicării procedurii de executare silită și a valorificării bunului care face obiectul contractului de garan-tare. Acest lucru va da posibilitatea ANAF de a cunoaște mai bine situația garanțiilor ce trebuie executate în teritoriu precum și de a crea posibilitatea acestuia de a raporta sumele recuperate, conform prevederilor legale.Se reglementează de asemenea la nivel de ordonanță problema radierii interdicției de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de cinci ani, în cazul rambursării anticipate a finanțării garantate.În plus, potrivit proiectului pus în discuție, Ministerul Finanțelor și banca finanțatoare își exprimă acordul cu privire la lucrările de inter-venție și/sau extindere pentru care este necesară emiterea autorizației de construire privind imobilul ipotecat. Au fost aici incluse spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrările, extinderile, modificările structurale, modificările de destinație ale părților comune, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în Cartea Funciară.