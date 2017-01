Mobila se scumpeşte cu până la 30%

Mobila se scumpește cu până la 30%

Până în 2011, produsele de mobilier se vor scumpi cu 30%, din cauza majorării costurilor forței de muncă și materiilor prime. Potrivit estimărilor marilor companii de pe piața autohtonă, costul forței de muncă se va dubla, până în 2011, în timp ce prețul materiilor prime ca crește, anual, cu cel puțin 10%. Drept urmare, și mobila se va scumpi cu până la 30%, în timp ce piața de profil va înregistra un ritm anual de creștere de circa 10-15%. Potrivit datelor Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR), în ultimele 12 luni, piața internă a ajuns la 1,150 miliarde euro. La Constanța, firmele de profil se străduiesc să își păstreze muncitorii și să facă investiții esențiale în retehnologizare și modernizarea liniilor de producție. Începutul de an nu a fost însă unul prea fericit. Blocajele de pe majoritatea liniilor de transport (fluviale, maritime, feroviare și rutiere), ca urmare a ninsorilor puternice, au dus la întârzieri mari, din cauza „înzăpezirii” materiilor prime, salariaților și mijloa-celor de transport a produselor finite. În 2007, consumul de mobilier din România a gravitat în jurul valorii de 50 euro/locuitor, mult sub media europeană, care a depășit 210 euro/locuitor. Evident, cauza principală este puterea de cumpărare limitată a românilor, care mai duce și la o altă problemă a producătorilor de mobilă. „Evoluția pieței imobiliare, care a defavorizat clasa medie, a dus la o sensibilitate mare a industriei mobilei. Mai exact, creștere mică a prețurilor este urmată instantaneu de o scădere mare a vânzărilor. Dacă mobila se scumpește, producătorii interni vor fi afectați puternic, întrucât oamenii se vor orienta spre produse mai ieftine și de o calitate îndoielnică, provenite din import”, spune directorul unei firme constănțene de mobilă. Potrivit informațiilor RomSilva, masa lemnoasă se va scumpi, în 2008, cu până la 20%. Cele mai importante majorări se vor înregistra la speciile valoroase, cum sunt cireșul și paltinul. Astfel, prețul unui metru cub de lemn de cireș este de 159 lei, în acest an, prețul de referință în 2007 fiind de 137 lei/mc.