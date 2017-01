Misterul creşterii contrabandei cu ţigări

Misterul creșterii contrabandei cu țigări

Bogdan - Nicolae Stan, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, este nemulțumit. Contrabanda cu țigări este în creștere. Cum este posibil așa ceva, când țara are o armată de vameși plătiți de contribuabilii români să vegheze să nu intre mărfurile ilicite în țară?Oare ce se întâmplă în punctele vamale, de trec țigările de contrabandă ca prin brânză?Pentru început, șeful ANAF a dispus efectuarea unei analize a activității din ultimul an a Direcției Generale a Vămilor și a direcțiilor regionale vamale. Scopul acțiunii este „identificărea cauzelor care au dus la creșterea traficului ilicit cu țigarete”.„Contrabanda cu țigări aduce pierderi majore economiei naționale, iar bugetul consolidat al statului are de suferit. Vom intensifica acțiunile de combatere a traficului ilicit cu țigarete. Simultan, vom declanșa o operațiune de verificare a tuturor birourilor teritoriale vamale, urmând a lua măsurile legale care se impun în fiecare caz”, a declarat Bogdan - Nicolae Stan.Ce ar putea descoperi șeful ANAF în urma investigației? Ar putea să constate că vameșii români au probleme oftal-mologice și nu mai văd țigările de contrabandă ori că IQ-ul lor este inferior ingeniozității contrabandiștilor? Așa ceva nu cred, cum sunt convins că niciun vameș nu va mărturisi că ia șpagă pentru a nu vedea containerele cu mărfuri de contrabandă.Ceea ce impresionează cel mai mult este „mirosul” selectiv al vameșilor români. Au demonstrat că sesizează ușor „parfumul” mărfurilor contrafăcute (după cum o demonstrează numeroasele comunicate de presă din ultimii ani), dar nu pot sesiza „duhoarea” țigărilor de contrabandă.Dar, cine știe? poate că șeful ANAF este mai priceput decât Direcția Națională Anticorupție să dezlege misterul creșterii contrabandei cu țigări prin vămile României. Eu îi urez mult succes!