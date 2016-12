Misterioasa capturare a navei „Jupiter”, în Italia

Ştire online publicată Joi, 01 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cargoul de mărfuri generale „Jupiter”, încărcat cu granit, plecase din Spania și se îndrepta spre Algeria, dar voiajul său a fost întrerupt de autoritățile italiene.Pe data de 27 septembrie 2015, cargoul a sosit în portul Cagliari, din Sardinia, sub escorta a două nave de patrulare, din ordinul Gărzii Financiare italiene. Motivele arestării nu au fost făcute cunoscute, dar să bănuiește că nava este suspectată de contrabandă și trafic de arme, droguri sau alte bunuri. Autoritățile italiene păstrează tăcerea. Se presupune că nava a fost interceptată în apele internaționale.Nava „Jupiter” are 97 metri lungime, 16 metri lățime, capacitatea de 3.145 tdw, a fost construită în 1980 și este înmatriculată sub pavilion Cook Islands.