Misiunea FMI recomandă României să tempereze cheltuielile sociale

Politica fiscală ar trebui să se axeze pe protejarea veniturilor și temperare a cheltuielilor, consideră echipa FMI care a efectuat o misiune de consultare în țara noastră. Reducerile succesive de impozite și taxe au diminuat în mod structural anvelopa veniturilor, în timp ce ponderea cheltuielilor cu salariile și pensiile a crescut pe seama diminuării investițiilor. Actuala poziție expansionistă nu este garantată de poziția ciclică a economiei și expune riscurilor indicatorii macroeconomic favorabili înregistrați de România comparativ cu celelalte țări comparabile.Experiența recentă - când datoria publică a României s-a triplat în doar câțiva ani - accentuează importanta pe care o are prudența fiscală. Misiunea a recomandat autorităților să protejeze anvelopa de venituri, să mențină un nivel moderat al creșterii salariilor și pensiilor și să țintească un deficit pe termen mediu de 1,5% din PIB, în vederea reconstituirii rezervelor. Aceasta se poate realiza prin reducerea deficitului aferent anului 2017 la aproximativ 2,3% din PIB - o poziție în general neutră - și la 2% în anul 2018. Structura bugetului a devenit rigidă, iar datoria publică este pe o traiectorie ascendentă. Fără eforturi suplimentare, realizarea țintei de deficit de 3% din PIB în anul 2017 va fi problematică.Misiunea anticipează un deficit de 3,7% din PIB. Bugetul include majorări de pensii și de salarii și reduceri de impozite și taxe având un cost estimat de 1,4% din PIB. Reducerile de impozite și taxe legiferate anterior și care au intrat în vigoare în acest an mai au un cost adițional de 0,9% din PIB.Printre posibilele măsuri imediate de reducere a deficitului se numără reprioritizarea cheltuielilor și amânarea unei majorări programate a punctului de pensie. În absența unor măsuri adoptate din timp, însă, reducerea deficitului la trei procente, ce va fi asociată unei creșteri mai reduse, poate impune reținerea în continuare a procentului de 10% din cheltuieli reținut automat și amânarea cheltuielilor de capital, aceste acțiuni constituind însă modalități mai puțin dezirabile de realizare a țintei de deficit.Totodată, există și riscuri de deteriorare a echilibrului fiscal, pe viitor. In contextul politicilor actuale, se prognozează o deteriorare a deficitului până la 3,9% din PIB în anul 2018, acesta reflectând efectul anualizat al majorării punctului de pensie programată a intra în vigoare de la 1 iulie 2017. Alte măsuri incluse în programul de guvernare (cum ar fi implementarea legii salarizării unitare, reducerea cotelor de contribuții sociale și alte reduceri de impozite și taxe) ar putea majora deficitul la 5,5% din PIB în următorii ani.