Mişcarea sindicală se naşte cu scandal la „Elcomex IEA“

Mișcarea sindicală se naște cu scandal la „Elcomex IEA“

„Elcomex IEA“ SA Constanța este una dintre companiile care au pus umărul la dezvoltarea industriei nuclearo-electrice la Cerna-voda. Patronul ei, Ion Grecu, se mândrește că a ridicat-o de la firul ierbii, făcând din ea una dintre firmele de top din domeniul lucrărilor de instalații electrice. Datele de bilanț publicate pe site-ul Minis-terului Finanțelor îi susțin afirmațiile, arătând că afacerea a adus profit în fiecare an. Rezultatele economice se reflectă și în nivelul salariilor. Grecu susține că muncitorii săi au venituri între 240 și 750 euro, primesc o masă caldă și beneficiază de condiții bune de muncă. Dacă astfel stau lucrurile, la „Elcomex IEA” ar trebui să domnească pacea socială. Oamenii n-ar mai avea nevoie să se organizeze în sindicate care să le apere drepturile, iar pentru negocierea contractului colectiv de muncă ar fi suficient ca adunarea salariaților să-și desemneze reprezentanții. Iată, însă, că pe data de 1 noiembrie 2007, în companie a luat ființă Sindicatul Profesional „Nicolae Titulescu”, condus de muncitorul Mihai Oprea. Organizația foarte mică, cuprinzând doar 30 din cei 500 de angajați ai societății comerciale, a început de la naștere lupta pentru existență. Liderul Mihai Oprea i-a solicitat patronului un spațiu pentru sediul organizației, 5 zile libere pentru președinte, vice și secretar. Mai mult a cerut ca, în conformitate cu Legea sindicatelor, reprezentantul organizației să fie invitat la ședin-țele consiliului de administrație. Apoi, pretențiile s-au înmulțit, sindicatul solicitând, printre altele, reangajarea salariaților disponibilizați. Pozițiile patronului și ale lui Mihai Oprea sunt divergente în multe privințe, printre care și în cea a verificării anuale a pregătirii profesionale a lucrătorilor. Grecu vrea ca oamenii lui să nu se lase pe tân-jeală și să învețe. Oprea spune că nu se opune, dar cere ca oamenii să fie instruiți înainte de a fi testați. Pentru că patronul n-a dat curs solicitărilor sindicatului, Oprea s-a adresat Inspectoratului Teritorial de Muncă. În urma controlului efectuat în unitate, ITM a informat sindicatul că majoritatea proble-melor ridicate trebuie rezolvate la masa negocierilor, când se va discuta noul contract colectiv de muncă și că patronul s-a angajat să asigure un sediu. Oprea nu s-a mulțumit cu acest răspuns și s-a adresat și ziarului „Cuget Liber”. Ceea ce îl nemulțumește mai mult este faptul că, în unitate, a apărut concurența sindicală. Un grup de inițiativă se străduiește să pună bazele altei organizații. Oprea bănuiește că în spatele acestei acțiuni s-ar afla patronul. Ion Grecu infirmă, însă, spusele liderului sindical, susținând că nu are nici un amestec. Din informațiile lui, noua organizație a adunat, deja, 400 de membri. Cât de serioase sunt frământările de la „Elcomex IEA” este greu de apreciat din afara unității. Cei ce trebuie să judece cine are dreptate sunt lucrătorii din companie. Ei știu cel mai bine dacă le sunt respectate drepturile salariale și profesionale, dacă au nevoie de un sindicat sau mai multe, dacă liderii le reprezintă, cu adevărat, interesele.