Minunăţiile şi poveştile Târgului pentru nunţi

Reportaj "Cuget Liber"

Minunățiile și poveștile Târgului pentru nunți

Zi răcoroasă de primăvară. Un pluton de fete și flăcăi, veseli și guralivi ca niște vrăbii, coboară din autobuz. Ținta călătoriei lor este vestitul Târg pentru nunți, găzduit sub cupola Pavilionul Expozițional din Mamaia.Fetele se opresc în dreptul colecțiilor de rochii de mireasă. Privesc vrăjite splendorile albe, mătăsoase, împodobite cu broderii vaporoase.O blondă subțirică, trasă prin inel, se postează lângă una din rochii.„Cum mi-ar sta?” - își chestionează iubitul. Flăcăul o dezbracă și o îmbracă dintr-o privire. Îi șoptește: „Parca-i fi o prințesă!”Dar să-i lăsăm pe tinerii să-și vadă de-ale lor și să aruncăm o privire prin târg.Plasată strategic, la intrare se află Adre&Nicolas Colection, o colecție de minunate rochii de mireasă. Sunt expuse peste 30 de modele, la prețuri între 1.800 de lei și 4.000 de lei. La vederea vizitatoarelor tinere, rochiile parcă prind viață. Sunt nerăbdătoare să fie probate, purtate, dansate, strânse în brațe. Producătorul este o firmă din București, prezentă la târgul din Mamaia pentru al patrulea an la rând.Standul din apropiere este al firmei Sara Events, din Constanța, specializată în organizarea de evenimente, design și decor. Intru în vorbă cu Roxana Bănașu. Îmi spune că firma pe care o reprezintă are o ofertă bogată de servicii, care pornesc de la acordarea consultațiilor de specialitate până la organizarea nunții, de la un capăt la altul. Comisionul pornește de la 100 de euro, pentru cel mai simplu serviciu, și crește în funcție de volumul prestațiilor.Roxana are o experiență bogată. A organizat 30 de nunți până în prezent. O întreb: „Cât m-ar costa o nuntă decentă, de circa 100 de persoane?” Face un calcul în minte și îmi răspunde: „Între 10.000 și 15.000 de euro, în funcție de o serie de alegeri pe care le veți face.” „Să presupunem că sunt parlamentar și vreau să mă dau mare, cu o nuntă care să rupă gura târgului, la care am 500 de invitați. Cât m-ar costa?” Spune, fără să stea pe gânduri: „De la 50.000 de euro în sus.” Este clar că le știe!Iată un alt producător de rochii de mirese și de ocazii: Creal Designe, din București. Aflu că prețurile variază între 2.000 și 7.000 de lei și că materiale din care sunt confecționate rochiile sunt 99% din import.Vecină este o firmă din Constanța. Sweet Decor este producător de torturi și de sandy bar (prăjiturele - îmi traduce reprezentanta ei). „Folosim numai materie primă naturală. Produsele noastre sunt creația maestrului cofetar Le Rouzic Mirela” - mă asigură tânără și îmi înmânează o carte de vizită.Iată și standul „Invitații Nunta Mea”. Aici, un producător din București prezintă peste 500 de modele de invitații pentru nuntă și alte evenimente. Prețurile variază între 0,55 lei și 1,65 lei. Vizitatorii se înghesuie să studieze albumele cu invitații care mai de care mai frumoase.Nataly, din Constanța, este distribuitorul producătorului de rochii de mirese, de ocazie și de accesorii, Casa Miradi, din Piatra Neamț. Superbele modele sunt confecționate din materiale aduse din Franța. Prețurile variază între 2.800 de lei și 8.000 de lei.La standul Miss Baker, oficiază cofetarul artizan Carmen Iliescu, o tânără încântătoare, în vârstă de 26 de ani. Și-a deschis laboratorul de cofetărie și patiserie în Cumpăna, în urmă cu șase ani, și deja și-a făcut un nume pe piața constănțeană. Torturile, prăjiturile și produsele de patiserie sunt realizate manual, după rețete proprii sau aduse din numeroasele călătorii de documentare pe care le-a făcut. Din vizitele de peste mări și țări a procurat arome și gusturi.Carmen îmi spune că nu a făcut o afacere, ci o pasiune din cofetărie. A pornit de la zero și a crescut, reinvestind tot ce a câștigat. Laboratorul ei asigură, în prezent, cinci locuri de muncă. „Noi nu vindem prăjituri de gata. Noi le creăm. Invităm clientul, discutăm cu el să vedem cam ce și-ar dori, îi dăm să guste și apoi realizăm produse special pentru evenimentul respectiv” - spune frumoasa și în glas i se simte pasiunea, dragostea pentru ceea ce face.Din stand, prăjituri cum n-am mai văzut, în culori vii și cu forme minunatele, îmi fac cu ochiul. Le salut în șoaptă: „Mânca-v-aș!”Ridic ancora și dau să virez spre ieșirea din pavilion. Din dreapta se ridică un val de manechine în costume de ginerică. Sunt nevoit să opresc motoarele și să acostez. Noul „port” se numește Colecția Filip Cezar. Mă întâmpină chiar cel ce i-a dat acest nume: croitorul, patronul, administratorul și omul la toate Filip Cezar. Atelierul său de croitorie, din București, este o afacere de familie. Părinții sunt croitori de meserie, iar el a învățat totul de la ei. Afacerea a pornit-o în urmă cu 18 ani.Îmi spune: „Sunt pasionat de croitorie. Produsele noastre sunt unicat. Totul se face la comandă.” Îl întreb de prețuri. „Cel mai mic este 3.850 de lei. Dar am creat și un costum de 45.000 de euro. Materialele erau foarte scumpe. Stofa era fabricată din lâna de oaie virgină, de pe o insulă exotică, cu o țesătură extrem de fină, în care era inserat un fir de aur de 24 de carate.” Îmi spun: „La banii ăștia, bietul ginerică, n-a îmbrăcat un costum, ci un apartament.”Recunosc, aș mai fi căscat gura prin târg, dar timpul dedicat documentării expirase. Cu inima plină de încântare, dar și de regrete că nu mai sunt la 20 de ani, am plecat spre redacție, lăsându-i în urma mea pe viitorii însurăței să bântuie târgul și să-și facă planuri de nuntă.