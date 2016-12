Ministrul Turismului a luat litoralul la pas: E jale!

Litoralul a fost ieri luat la picior de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Cristian Petrescu. Acesta a vizitat portul turistic Mangalia (investiție a MDRT), apoi a inspectat șantierul tramei stradale din stațiunea Neptun-Olimp, stadiul pregătirii plajelor turistice pentru sezonul estival, dar a ajuns și pe faleza din Constanța.Dacă în ceea ce privește portul turistic din Mangalia nu sunt probleme, totuși în cazul plajelor de pe litoral, dar și al câtorva alei de promenadă mai este mult de lucru. În stațiunea Neptun, de exemplu, situația pare să fie destul de gravă. Chiar dacă mai este aproximativ o lună până la data când, cel puțin teoretic, vor ajunge primii turiști, spre sudul plajei La Steaguri, aleea de promenadă arată acum ca după bombardament (foto). „Sunt convins că va fi gata la 1 mai. Teoretic, ține de primărie, dar dacă primăria nu se va descurca vom face noi un efort și îi vom ajuta. Ne reîntâlnim aici pe 1 mai ca să vedem dacă este sau nu în regulă”, a precizat ministrul Turismului.Inspecția a durat în jur de trei ore, timp suficient probabil ca ministrul să se pună în temă cu toate problemele de pe litoral. „Sperăm că totul va fi în regulă în momentul în care va începe sezonul turistic, că legea se aplică întocmai, că turistul are ce să vadă și se poate simți bine atunci când va ajunge pe litoral, practic să transformăm Ministerul Turis-mului în Ministerul Turistului. Acesta este scopul vizitei, să mă asigur că la 1 mai turistul va avea ce vedea și ce primi în schimbul banilor pe care îi plătește. Vreau să văd care este starea plajelor în acest moment, dacă este nevoie să tragem un semnal de alarmă, așa încât la începerea sezonului turistic totul să fie în regulă”, a declarat ministrul Petrescu la prima sa oprire în portul turistic din Mangalia.Ministrul anunță demolăriChiar dacă de anul trecut fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, anunța cu surle și trâmbițe o adevărată campanie de demolare a tuturor construcțiilor de pe plajă ridicate ilegal (sau la limita legalității), deocamdată nu s-a făcut mare lucru în acest sens și probabil că apele nu vor fi tulburate nici de acum înainte. Discursul ministrului Cristian Petrescu nu este chiar atât de vehement în acest sens, deși acesta a subliniat că se va căuta respectarea legii. „Orice construcție care nu respectă legea, care nu are autorizație de construcție, nu are ce să caute pe plajă. Mie mi se rupe sufletul când trebuie să demolez ceva, pentru că sunt prin definiție constructor, adică încerc să construiesc, dar dacă nu respectă legea, nu am ce să le fac. Dacă sunt construcții ilegale, bineînțeles că vor fi desființate”, a declarat ministrul Turismului.Începe lupta împotriva algelorReferitor la algele care au stricat ani de-a rândul vacanțele multor români, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), Marian Mitrea, a precizat că se încearcă anul acesta un experiment, mai exact se vor monta plase pentru a împiedica venirea algelor la malul mării. „Vom face un experiment anul acesta pentru vreo trei kilometri de plasă în larg, în zona Mamaia, dar și zona de sud, o porțiune. Este deja pe Seap, o licitație internațională pentru acest lucru. Sunt bani alocați”, a precizat Marian Mitrea, care a subliniat că Apele Române vor fi gata la 1 mai cu absolut toate lucrările. „Plaja va fi predată între 1 și 10 aprilie. La 1 mai toate plajele vor fi corect și bine făcute, cu eforturi mai mari decât în alți ani, este adevărat. În sud au fost mai multe plaje calamitate”, a mai precizat directorul ABADL.