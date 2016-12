Ministrul Transporturilor să-şi demonstreze buna-credinţă!

Ministrul Transporturilor să-și demonstreze buna-credință!

În urma publicării articolului „Afaceri cu nave sub paravanul comerțului cu mărunțișuri”, am primit câteva telefoane de la oameni din shipping, cititori ai ziarului „Cuget Liber”.„Domnule redactor - mi s-a adresat managerul unei companii de crewing, care a ținut să nu-i divulgăm numele - în România, pentru orice afacere îți trebuie autorizări speciale, licențe, dar numai pentru transport maritim internațional, n-ai nevoie de nimic. O verișoară de la țară s-a apucat să-și deschidă o grădiniță de copii privată. A crezut că este suficient să își înregistreze afacerea la Registrul Comerțului. Apoi a aflat că nu este de ajuns, că are nevoie de o autorizație din partea Ministerului Educației - ARACIP, care nu i-o acordă până nu-i face evaluarea. Fratele meu cel mic a absolvit Facultatea de Drept. A putut profesa avocatură doar în urma unor examene grele și numai după ce a fost admis într-un barou. Cumnata este farmacistă. N-a putut deschide prăvălia fără autorizație din partea Ministerului Sănătății. Eu, după ce am navigat o vreme, am rămas la uscat și mi-am deschis o firmă de crewing. A putut începe să funcționeze abia după ce am obținut autorizație din partea Autorității Navale Române. După cum vedeți, statul ne cere să avem aprobări, autorizări, licențe pentru orice afacere. Vă întrebați de ce a renunțat Ministerul Transporturilor să le aplice același tratament firmelor care fac transport maritim internațional? Mai mult ca sigur că decizia a fost luată cu dedicație, așa cum se întâmplă cu multe acte normative! Pentru a demonstra buna-credință, actualul ministru ar trebui să facă ordine în această chestiune și să reintroducă autorizarea.”Un cititor al ziarului, care semnează Ionică, a lăsat următorul comentariu pe pagina electronică a ziarului: „Oare cine era ministrul Transporturilor în 2014? Putea dumnealui să facă deosebirea între o căruță și un vapor? Poate a fost «ajutat» de secretarul de stat infiltrat acolo sus (de către cine?).”Ordinul ministrului Transporturilor nr. 37/2014, prin care autorizarea a fost restrânsă la operatorii economici ce desfășoară activități de transport public de pasageri și de mărfuri pe căile navigabile interioare a fost dat pe data de 23 ianuarie 2014. La acea vreme, ministerul era condus de Ramona Mănescu, dar pe actul normativ figu-rează numele subsecretarului de stat Constantin Matei. Nu avem informații cine din Ministerul Transporturilor și Autoritatea Navală Română au inițiat ordinul de ministru și cum l-au motivat în referatul de susținere.