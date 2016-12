Ministrul Grapini, faţă cu hotelierii: cum va arăta impozitul forfetar?

Ministrul Grapini, față cu hotelierii: cum va arăta impozitul forfetar?

Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism, Maria Grapini, a fost ieri prezentă la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la o întâlnire de lucru pe probleme de turism cu investitorii și asociațiile patronale de pe litoral. Așa cum era și de așteptat, impozitul forfetar a constituit una dintre temele principale de dezbatere. „Sunt mai mulți coeficienți pe baza cărora noi am calculat. Sunt coeficienți pe zona rurală, în valoare de 0,5, stațiuni pe litoral - caracter sezonier, 30% - atât am luat, 30%; nu puteam lua 0%; atunci de ce ați mai făcut investiții? - Delta Dunării, 40%, stațiuni montane, 50%, și balnear, 0,20. Am încercat să căutăm atât de aproape acești coeficienți încât acest nou bir de care spuneți să nu fie mai mare decât impozitul de 16% pe o înregistrare corectă, atenție, a veniturilor și cheltuielilor. Să fie mai mic, pentru că atunci vă conformați! Plătesc suma aia de 3.000 de lei, de exemplu, și ce fac profit.. e mai simplu. Problema este că nu trebuie să fugim de chestia aceasta. Am găsit foarte multă evaziune istorică, uitându-ne înapoi. Am mai propus un coeficient pentru cel care are angajați cu carte de muncă, să-i scadă din suma fixă. Pe mine mă interesează mai puțin să scadă suma aceea fixă, dar dacă scade, scoate la suprafață locurile de muncă. La buget vin banii pe alte căi - taxele pe salarii. Aș fi foarte bucuroasă ca Ministerul Finanțelor să accepte și acest lucru”, a precizat ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism, Maria Grapini. Făcând un calcul, pentru un hotel de trei stele de pe litoral, impozitul ar pleca de la o bază de 50 de euro/an, pe cameră, care se înmulțește cu 0,3, coeficientul de sezonalitate, și eventual cu 0,2, coeficientul de zonă balneară. „Sunt și alte domenii de activitate care ne-au cerut un astfel de impozit, după ce am explicat - cabinetele stomatologice, cabinetele de avocatură. Faptul că încercăm să facem o echitate, de fapt prin acest lucru, și nu o supraimpozitare cred că este un lucru bun”, a mai precizat ministrul Maria Grapini.