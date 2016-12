Ministrul Finanţelor: România nu va apela la împrumutul de rezervă de la FMI

Ministrul Finanțelor: România nu va apela la împrumutul de rezervă de la FMI

Joi, 14 Iulie 2011

România are în acest moment o economie stabilă și nu sunt luate în calcul măsuri suplimentare în privința fiscalității, a declarat, joi, ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu, citat de Agerpres.Acesta a admis, totuși, că orice turbulență de pe piețele financiare externe afectează România într-o mai mică sau mai mare măsură, însă nu suntem în situația de a apela la împrumutul de rezervă de la Fondul Monetar Internațional sau de la Uniunea Europeană."Orice turbulență de pe piețele financiare externe ne afectează, desigur, și pe noi, în România, într-o mai mică sau mai mare măsură. Nu suntem, însă, în situația de a apela la acei bani puși de-o parte din împrumuturile de la FMI sau de la Comisia Europeană. Nu luăm în calcul nici măsuri suplimentare în ceea ce privește fiscalitatea. România are în acest moment o economie stabilă. De altfel, am alocat deja 13 miliarde de lei cofinanțare pentru atragerea fondurilor europene", a precizat Ialomițianu.Acordul Stand-By dintre România și FMI a început la 31 martie 2011 și este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,1 miliarde DST, respectiv 3,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la FMI. Noul acord cu FMI va dura 24 de luni, urmând să se deruleze concomitent cu un nou acord preventiv cu Uniunea Europeană, în valoare de 1,4 miliarde de euro, precum și cu un împrumut de 0,4 miliarde de euro de la Banca Mondială.Fiind vorba despre un Acord de tip preventiv, banii de la FMI pot fi trași numai în cazul unei situații excepționale, cum ar fi un atac asupra monedei naționale, declanșat de o criză în regiune, concretizat într-o pierdere masivă de rezerve și de încredere, sau în cazul în care Trezoreria eșuează în 2 - 3 rânduri să se finanțeze la costuri acceptabile. În aceste condiții, toată suma, de circa 3,6 miliarde euro, pe care Fondul o va pune la dispoziția României prin noul acord de tip preventiv, va fi destinată Băncii Naționale a României.