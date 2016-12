Ministrul finanţelor retează coada mamutului interministerial

Ministrul finanțelor retează coada mamutului interministerial

Comitetul interministerial de finanțări, garanții și asigurări este o suprastructură sub coordonarea căreia Banca de Export - Import a României „EXIMBANK“ desfășoară activitatea de stimulare a dezvoltării sectoriale și regionale precum și susținerea strategiei naționale de export. Respectivul comitet este un mamut - are 18 membri! - și e furajat din greu de la bugetul statului. Salariul mediu anual în 2011 pentru membrii comitetului a fost de 218.817 lei, respectiv 18.200 lei lunar (4.100 euro). Ce a făcut fiecare dintre ei pentru a merita atâția bani? De ce e nevoie de o asemenea suprastructură cu caracter permanent, greoaie, costisitoare și puțin eficientă, care să stea în coasta EXIMBANK, ca o soacră?Nu ar fi mai simplu ca guvernul să decidă ce trebuie stimulat prin credite, garanții și contragaranții în economie, iar banca statului să aplice hotărârile luate, în limita fondurilor alocate? Rostul acestui comitet și al multor alte agenții, comitete și comiții ar trebui analizat cu atenție. Dacă se dorește reforma statului, ar trebui eliminate structurile inutile, iar dimensiunea celor rămase ar trebui adusă la nivelul optim. În cazul comitetului sus pomenit, un prim pas a fost făcut. Ministrul finanțelor, Florin Georgescu, care demonstrează în fiecare zi că are stofă de reformist, vrea să reteze coada mamutului. El a lansat proiectul unei hotărâri de guvern prin care numărul de membri va fi redus de la 18 la 11, „în vederea eficientizării activității și diminuării cheltuielilor cu funcționarea acestuia“.