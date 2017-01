Ministrul finanţelor pune în balanţă concedierea a sute de mii de bugetari cu majorarea TVA

Ministrul finanțelor pune în balanță concedierea a sute de mii de bugetari cu majorarea TVA

Când presa a dat sfoară în țară că în sferele înalte ale puterii se discută despre majorarea taxei pe valoare adăugată, începând din 2010, inimile agenților economici au înghețat. Mulți dintre ei, în loc să-și vadă de afaceri, nu și-au mai dezlipit ochii de pe micul ecran, așteptând să vadă dacă îi lovește sau nu nenorocirea. Forța sindicală și moliciunea patronală Încercările ministrului de Finanțe, Gheorghe Pogea, de a dezminți că s-ar fi luat vrea decizie, au făcut să crească și mai mult tensiunea în mediul de afaceri. Agenții economici au învățat că atunci când guvernanții neagă ceva, lucrurile stau exact pe dos. În acest caz, sunt mai multe șanse ca TVA să crească, decât să fie menținută la cota de 19%. De altfel, chiar șeful finanțelor române a explicat de ce s-a luat în calcul ipoteza majorării taxei. În buza nopții, într-un studio de televiziune, el a declarat că, pentru echilibrarea bugetului și pentru se putea plăti salariile și pensiile, există două soluții: să se încaseze mai multe venituri, prin majorarea TVA, sau să se reducă numărul bugetarilor. La care dintre aceste două soluții va recurge Guvernul Boc? Va îndrăzni să concedieze câteva sute de mii de bugetari? Nu a avut curaj să facă acest lucru câtă vreme s-a bazat pe sprijinul coaliției dintre PD-L și PSD, în Parlament. Va îndrăzni să taie în carne vie acum, când mișcarea sindicală acționează cu o forță nemaiîntâlnită, amenințând să-i spulbere pe democrat - liberali de la guvernare? Greva generală a bugetarilor și mega-mitingul de protest al celor patru mari confederații sindicale echivalează cu două cartonașe galbene. Al treilea nu poate fi decât roșu. Soluția alternativă este mult mai ușor de pus în aplicare. Un impozit în plus sau o majorare de taxă nemulțumește, dar nu scoate lumea în stradă. Agenții economici nu fac greve ori mitinguri când se trezesc cu un nou bir. Ce, ați văzut vreo organizație patronală să-și scoată membrii în fața Ministerului Finanțelor Publice, să strige: „Jos taxa forfetară!”? Ca urmare, guvernul poate majora TVA cu 1 - 3% fără a se teme de manifestații ale oamenilor de afaceri sau de vreo grevă fiscală. Mari sau mici, patronii se comportă ca mieii la tăiere, când guvernații decid să majoreze taxele și impozitele. Unii se conformează și plătesc fără să crâcnească. Alții se ascund în subteranele economiei și lasă povara fiscalității pe umerii conformiștilor. Patronii din a treia categorie trag obloanele afacerii și pleacă din România. În sfârșit, cei din ultima categorie, tot mai numeroși, dau faliment. IMM-urile, încurajate să… moară Cei mai afectați de orice creștere a fiscalității sunt micii întreprinzători, pe care statul ar trebui de fapt să-i încurajeze. Liliana Gâtlan a împlinit 41 de ani. Până de curând a lucrat ca vânzătoare la o firmă de materiale de construcții. La un moment dat, și-a luat inima în dinți și a decis să înceapă propria afacere. În urmă cu 5 luni a deschis o microîntrepridere: SC „Lion Materiale de Construcții” SRL. Cu banii primiți de la feciorul ei, care lucrează în străinătate, a închiriat două spații, a angajat 4 vânzători și a achiziționat fondul de marfă. Firma sa achită un impozit de 3% din veniturile facturate. Indiferent cât ar fi de mari, cheltuielile sale nu sunt deductibile. Fie că are sau nu profit, societatea plătește impozit în funcție de venitul realizat. În plus, are de pierdut și pentru faptul că nu este plătitoare de TVA. Dacă taxa va fi majorată, firma va achita mai mult pentru fondul de marfă, fără a putea deduce TVA. SC „Ferro Brand” SRL desface articole din fier forjat. Criza economică i-a afectat afacerile. „Vânzările au scăzut cu 50% față de anul trecut. Am fost nevoiți să reducem prețurile cu 20% comparativ cu cele practicate în 2008. Bineînțeles că o creștere a TVA ne va afecta și mai mult” - a declarat vânzătoarea Gabriela Voiculescu. Firma „Plasfiltex” SRL este specializată în vânzarea plaselor de pescuit și a parâmelor. Este singura unitate de profil din Constanța. „Vânzările au scăzut cu peste 50% față de anul trecut - afirmă administratorul Zina Toader. Nu mai sunt vapoare în port și, ca urmare, principalii noștri clienți, companiile portuare, și-au redus foarte mult cererea. Am diminuat prețurile considerabil. La unele produse nu mai punem adaos. Ne mulțumim cu rabatul comercial pe care îl face producătorul. Încer-căm să supraviețuim făcând un rulaj cât mai mare, dar din păcate, solicitările sunt tot mai puține. Pentru că nu avem profit, a trebuit să aduc bani de acasă pentru a achita impozitul forfetar. Facem eforturi uriașe să supraviețuim și noi, și clienții noștri. Dacă se majorează TVA, toți vom fi afectați. Mă gândesc că, în cazul în care vom fi nevoiți să închidem firma, multe companii vor avea de suferit. Nu vor mai avea de unde să se aprovizioneze cu parâme, plase și sfoară.” O lecție ratată Cele câteva exemple spun același lucru: majorarea TVA va agrava și mai mult starea economiei, a firmelor. Acestea sunt afectate deja de scăderea la jumătate a consumului de produse și servicii. Creșterea cu 1 - 3% a TVA va avea o singură consecință: contractarea și mai puternică a cererii în piață. Ca urmare, vânzările se vor reduce și, în consecință, va fi afectată pro-ducțiea. Se va produce o reacție în lanț în întreaga economie, care va conduce la amplificarea crizei. Din această cauză, guvernul va obține efectul contrar, căci majorarea TVA îi va aduce mai puține venituri la buget. Ministrul Gheorghe Pogea se contrazice singur. El susține că din cauza crizei au scăzut intrările la bugetul statului. Dar prin creșterea TVA, el propune, de fapt, adân-cirea crizei, deci realizarea unor încasări bugetare mai mici. Aceasta înseamnă eșecul pro-gramului anti-criză al Guvernului Boc. Inginerul Pogea nu a învățat nimic din lecția cotei unice de impozitare, care a stimulat creșterea economică și a făcut mare bugetul statului.