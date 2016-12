Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, are soluţia pentru reducerea TVA la alimente

Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, are soluția pentru reducerea TVA la alimente

Aflat în vizită, în județul Constanța, ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a declarat: „Soluțiile pe care vi le-am anunțat legate de TVA-ul de nouă la sută reprezintă un angajament politic pe care l-am luat și va deveni realitate de la 1 ianuarie 2013. FMI are o întrebare logică și e normal să fie așa. Nu impune politicile pe care să le ia Guvernul României, dar are o întrebare: de unde acoperiți eventualele pierderi. Eu, așa cum am calculele în momentul de față, cred că putem vorbi de venituri suplimentare prin combaterea evaziunii fiscale. Calculele pe care le avem arată numai în zona de panificație venituri suplimentare de 20 - 30 la sută, dacă am avea un TVA redus pe tot lanțul de producție. Mă refer și la cereale… la cereale, sigur, avem taxarea inversă, dar și la morărit și la panificație.”