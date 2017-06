Ministrul Agriculturii: Cea mai mare problema este de a porni sistemul de irigatii

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Petre Daea a declarat sambata, la Satu Mare, ca problema cea mai mare a agriculturii este de a porni sistemul de irigatii din sudul tarii, relateaza Agerpres. Petre Daea spune ca pornirea sistemului de irigatii este investia cea mai mare pe care o are in gestiune Ministerul Agriculturii si sustine ca pana in 2020 Romania va avea 1,3 hectare de irigatii. "Cea mai mare problema a agriculturii este aceea de a da drumul la sistemul de irigatii, evident in partea de sud a tarii, acolo unde avem sistemul de irigatii. Am pornit aceasta actiune, este investitia cea mai mare pe care o are in gestiune Ministerul Agriculturii, pentru a pune in stare de functionare cele doua milioane hectare de irigatii. Anul acesta am pornit cu cele 40 de amenajari, ceea ce inseamna, pana in anul 2020, 1,3 milioane hectare de irigatii, pentru ca acolo avem organizate asociatiile de udatori, in asa fel incat in momentul in care punem apa la distributie gratuit, ei sa poata sa se organizeze sa asigure cantitatea de apa in perioadele cand plantele o cer", a afirmat Daea, sambata, in cadrul unei vizite in judetul Satu Mare, unde are programata o intalnire cu fermierii, o vizita la o plantatie de goji si participarea la Festivalul Capsunilor din localitatea Halmeu.