Ministerul Turismului: 117.000 de turişti şi-au petrecut minivacanţa de 1 Mai în staţiuni. Află câţi au fost pe litoral

Ministerul Turismului: 117.000 de turiști și-au petrecut minivacanța de 1 Mai în stațiuni. Află câți au fost pe litoral

Cele mai aglomerate au fost stațiunile de pe litoral, Mamaia (în jur de 22.000 de turiști și un grad de ocupare de 100%), Vama Veche (aproximativ 15.000 de turiști și un grad de ocupare de 100%), Brașov (în jur de 12.000 de turiști și un grad de ocupare de 80%), Bihor (peste 8.400 de turiști și un grad de ocupare de 74%) și Prahova (aproximativ 8.300 de turiști și un grad de ocupare de 75%). În total, numai în stațiunile de pe litoral au fost în jur de 40.000 de turiști.Ministrul dezvoltării regionale și turismului, Cristian Petrescu, spune că numărul mare de turiști din perioada minivacanței de 1 Mai confirmă trendul ascendent pe care se află turismul românesc în ultimii ani. „Am avut o minivacanță de 1 Mai foarte bună pentru turismul românesc. Am văzut operatori de turism mulțumiți și am văzut turiști plăcut impresionați de ceea ce au găsit în destinațiile pe care le-au ales pentru petrecerea acestor zile. Numărul mare de turiști înregistrați în aceste zile, în jur de 117.000 de persoane în întreaga țară și 40.000 de persoane numai pe litoral, continuă trendul ascendent pe care se află turismul românesc în ultimii aproape doi ani. Dacă anul trecut am avut o creștere a turismului de 16% față de 2010, datele de pe primul trimestru al acestui an sunt și ele foarte bune, am avut o creștere a numărului de sosiri în structurile de primire turistică, în comparație cu aceeași perioadă din 2010, de 11,3% pe turismul general și de 9,7% pe turiștii străini“, a declarat ministrul Cristian Petrescu.