Ministerul Transporturilor cere ANR să inspecteze o flotă naţională inexistentă

Ministerul Transporturilor cere ANR să inspecteze o flotă națională inexistentă

• Proiectul de ordin de ministru mimează aplicarea prevederilor MLC 2006Prin Legea nr.214/2015, statul român a ratificat Convenția internațională privind munca în domeniul maritim (MLC 2006). De la ratificare până la aplicarea efectivă mai sunt de făcut o serie de pași. Urmează transpunerea convenției în legislația internă, stabilirea de responsabilități și proceduri de punere în practică, instruirea și certificarea inspec-torilor care vor gestiona acest domeniu de activitate.România are obligația de a aplica prevederile MLC 2006 atât la navele care arborează pavilionul românesc, cât și la navele cu pavilion străin care vizitează porturile românești. Surprinzător, Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de ordin de ministru care face referire doar la respectarea obligațiilor ce revin Românieiîn calitate de stat cu pavilion conform pre-vederilor Convenției MLC 2006. Obiectul actului normativ îl reprezintă exclusiv navele maritime comerciale cu pavilion românesc. Trebuie precizat că dintr-o flotă națională de 301 nave maritime, cu o capacitate de transport de 6.185.000 tdw, au mai rămas doar ferry-boat-turile „Mangalia“ și „Eforie”, aflate în conservare încă din 2009 și care ar trebui să ajungă la fier vechi.Oare de ce a simțit Ministerul Transporturilor nevoia să elaboreze un act normativ fără obiect de aplicare? Să nu fi aflat că nu mai avem nave maritime comerciale cu pavilion românesc? Firesc ar fi fost să elaboreze un ordin referitor la navele străine care intră în porturile românești și care, în cadrul in-specțiilor de Port State Control, trebuie veri-ficate și din punct de vedere al respectării prevederilor MLC 2006.Dar să vedem ce stipulează respectivul proiect de act normativ. Scopul său este de a asigura că „fiecare navigator are dreptul la un loc de muncă în condiții de siguranță, în conformitate cu standardele de siguranță, condiții echitabile de angajare, condiții decente de muncă și de trai la bordul navelor și de protecție a sănătății, la îngrijiri medicale, la măsuri de bunăstare, precum și la alte forme de protecție socială”. Este curată bășcălie. Despre ce locuri de muncă poate fi vorba, atâta vreme cât nu există nicio navă maritimă comercială, cu pavilion românesc, în exploatare?Mai departe se spune că Autoritatea Navală Română va trebui să „instituie mecanisme eficace și adecvate de asigurare a aplicării și de monitorizare, prin crearea unui sistem de inspecții a condițiilor de muncă în domeniul maritim pentru aceste nave. (…) Toate navele cu tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care efectuează voiajuri internaționale vor fi in-spectate și certificate conform prevederilor MLC 2006. (…) Inspecțiile se efectuează de inspectori autorizați din cadrul ANR sau de organizații recunoscute. Autoritatea trebuie să mențină un număr corespunzător de inspectori competenți, calificați, pe deplin autorizați și cu mandatul, statutul și in-dependența necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecția navelor și să verifice punerea în aplicare a părților relevante din MLC 2006.” Deci, ANR are obligația să pregătească și să autorizeze inspectori pentru a controla ceva ce nu există.Ne oprim aici cu prezentarea acestui act normativ aberant, al cărui unic rol este de a simula transpunerea convenției internaționale în legislația internă.