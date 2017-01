Ministerul Transporturilor a ajuns la un acord cu Bechtel

Ministerul Transporturilor a realizat ceea ce părea imposibil: un acord cu compania Bechtel privind derularea contractului și programul lucrărilor la Autostrada Transilvania pe anul 2009. Negocierile, la care au participat reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale și Bechtel International, s-au finalizat ieri, 25 februarie 2009. Principalele prevederi ale acordului sunt următoarele: // Bechtel renunță să perceapă avansul aferent anului 2009; // termenele de plată a facturilor cresc de la 25 la 35 zile de la emitere; // spre deosebire de situația anterioară, când întreaga sumă de plată se vira în euro, într-o bancă din Anglia, plățile se vor face în proporție de 50% în lei, în România, reducându-se astfel expunerea CN ADNR la riscul valutar. // CN ADNR va plăti suma de 66.018.392,38 euro plus TVA, reprezentând lucrări realizate și certificate în anul trecut plus 3.275.900,6 euro dobândă pentru plăți întârziate; // CN ADNR va plăti suma de 26.181.972 euro plus TVA reprezentând lucrări care au putut fi certificate din cele rămase necertificate de anul trecut, sumă la care nu vor mai fi percepute penalități; // vor continua lucrările și pe tronsonul de autostradă 3C, la Suplacul de Barcău, unde va fi construită una dintre cele mai mari viaducte din regiune având o lungime de aproximativ 1,8 km.