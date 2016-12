Ministerul Finanţelor Publice îşi face trust de presă pe banii contribuabililor

Scandalos!

Ministerul Finanțelor Publice își face trust de presă pe banii contribuabililor

Nu avem autostrăzi, șoselele sunt pline de gropi, școlile și spitalele sunt ca vai de ele, medicii și profesorii au salarii de plâns, iar cercetătorii nu sunt plătiți cu lunile și cu anii. Pentru toate lipsurile, guvernanții invocă un singur motiv: nu sunt bani! Și iau ca drept martor Ministerul Finanțelor Publice, cel ce răspunde de politicile financiare și colectarea taxelor și impozitelor la bugetele statului.În condițiile în care numeroase servicii publice de importanță vitală pentru soarta acestei națiuni oropsite sunt subfinanțate, Ministerul de Finanțe intenționează să bage adânc mâna în banii publici și să se lanseze în activitatea de tipărire și difuzare.Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică pe site-ul său, instituția va înființa o structură finanțată din bugetul propriu, în fapt un trust de presă, care va edita, tipări și difuza revista „Finanțe publice și contabilitate”. În acest scop, va angaja personal, va achiziționa echipamente IT și toate celelalte lucruri necesare. Trustul va avea și un serviciu de publicitate, întrucât inițiatorii proiectului au prevăzut și posibilitatea obținerii de venituri din reclamă, pe bază de contract.Proiectul de act normativ nu explică un aspect esențial: care este utilitatea publică a acestei inițiative, de ce este necesar ca Ministerul Finanțelor Publice să editeze o revistă, pentru a cărei elaborare, tipărire și difuzare trebuie să înființeze o structură costisitoare? De ce este nevoie de o publicație de stat, când există numeroase ziare și reviste economice, în format print și online, care apar pe banii firmelor private? Dacă specialiștii din minister au ceva de spus, de ce nu se adresează publicațiilor deja existente, de ce nu își trimit articolele la ele?Vrea ministerul să popularizeze legislația economică, rapoartele și analizele, interpretările, opiniile și studiile sale? De ce nu folosește propriul site? Ar avea mult mai mare succes decât cu o publicație print, iar costurile ar fi infime.Ah, mă scuzați! Nu mi-am dat seama; tocmai costurile infime vrea să le evite ministerul. Primii interesați ca viitoarea revistă să aibă cheltuieli cât mai mari sunt cei ce vor colabora la revistă. Parcă îi văd cum vor radia de bucurie, când vor încasa onorariile substanțiale pentru materialele publicate. Spuneți că n-am dreptate, că se vor mulțumi să primească, simbolic, doi lei pe articol și că cei mai mulți vor dori să scrie pe gratis? Haida de!Foarte scrupulos când e vorba de alții, Ministerul de Finanțe nu prezintă nicio notă de fundamentare economică în cazul proiectului său: câte locuri de muncă și posturi de conducere vor fi înființate, care vor fi dotările (imobile, computere pentru redactare și tehnoredactare, rețea informatică, tipografie, autovehicule etc.), care sunt cheltuielile cu investițiile, cu salariile și cu funcțio-narea trustului de presă.Cât privește inenția de a obține venituri din publicitate, mărturisesc că sunt îngrijorat. Climatul concurențial va avea de suferit. Credeți dumneavoastră că va avea curaj vreun agent economic să-l trimită la plimbare pe individul care vine la el și îi bagă sub nas un contract de publicitate pe care scrie Ministerul Finanțelor Publice - Trustul de Presă, revista „Finanțe publice și contabilitate”?Dacă ministrul Anca - Dana Dragu, cea care a dat aviz favorabil acestui proiect, ține morțiș să înfințeze această revistă de specialitate, în care specialiștii ministerului să-și publice concepția despre finanțe și contabilitate, de ce nu o face din banii săi?