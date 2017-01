Ministerul Finanţelor a atras 791,45 milioane de lei prin certificate de trezorerie la şase luni

Ministerul Finanțelor a atras 791,45 milioane de lei prin certificate de trezorerie la șase luni

Ştire online publicată Marţi, 16 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul de Finanțe a atras, ieri, 791,45 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont la șase luni, valoare cu aproape 21% mai mică decât nivelul programat, potrivit datelor BNR. Ministerul va plăti o dobândă medie anuală de 6,96%, sub nivelul acceptat în ultima perioadă, de 7% pe an. Băncile au depus cereri de cumpărare de 1,89 miliarde de lei. În ultima perioadă, Ministerul Finanțelor Publice a atras mai puțini bani decât a intenționat și a respins o serie de licitații, deoarece nu a acceptat să plătească o dobândă mai mare de 7% pe an. Potrivit Hotnews, în primul trimestru din 2010, MFP a atras 12,7 miliarde de lei, peste nivelul de 10-12 miliarde de lei estimat inițial, iar în cel de-al doilea trimestru, autoritățile au atras 8,06 miliarde de lei, deși și-au propus să strângă 11-13 miliarde de lei. În perioada iulie-septem-brie, MFP a reușit sa colecteze 6,52 miliarde de lei, cu mult sub nivelul programat de 13-15 miliarde de lei. Ministerul de Finanțe a atras 3,096 miliarde de lei prin titluri de stat în luna octombrie, sub nivelul programat de 4,6 miliarde de lei, aceasta fiind și suma pe care intenționează să o ia din piață în luna noiembrie.