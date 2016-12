Ministerul Finanţelor a ajuns principalul acţionar al Rompetrol Rafinare Constanţa

Ministerul Finanțelor a ajuns principalul acționar al Rompetrol Rafinare Constanța

În urma majorării de capital al companiei Rompetrol Rafinare Constanța, Ministerul Finanțelor Publice a devenit principalul acționar. Ciprian Copariu, directorul general al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a informat investitorii de pe piața de capital că noua structură a acționariatului este următoarea: Ministerul Finanțelor Publice - 44,70% din capitalul social, The Rompetrol Group NV - 43,74%, alți acționari - 11,56%.Schimbarea structurii se datorează majorării capitalului social cu 19.715.009.053 acțiuni, cu valoarea nominativă de 0,10 lei, în contul MFP. La finele lunii aprilie 2010, directorul financiar al Rompetrol, Dimitri Grigoriev, declara că grupul KazMunaiGaz, care controlează Grupul Rompetrol, nu va putea plăti întreaga datorie către statul român, în valoare totală de 2,4 miliarde lei, una dintre soluții fiind restructurarea datoriei pe următorii trei - patru ani. Iată că restructurarea datoriei s-a rezolvat prin emiterea de acțiuni în contul statului român.Prima consecință a acestei măsuri este că situația financiară a Rompetrol Rafinare se îmbunătățește radical, compania ne mai fiind datoare statului român. În al doilea rând, structura consiliului de administrație al companiei se va modifica, MFP având dreptul la un număr egal de administratori cu The Rompetrol Group NV. Balanța deciziei în adunarea generală a acționarilor, este de acum încolo în mâinile acționarilor care reprezintă 11,56% din capitalul social. Peste noapte, votul lor a devenit extrem de important și vor avea posibilitatea să pună condiții și să aibă un membru în consiliul de administrație. Rămâne de văzut cine îi va câștiga de partea lor, MFP sau Rompetrol Group. Mai curând va reuși cel din urmă, care este mult mai motivat. Nu cred că statul român, prin MFP, are vreun interes să preia frâiele rafinăriei și să își asume vreo răspundere managerială. Interesul său este să obțină bani din răscumpărarea acțiunilor și din profit. MFP ar putea scoate la vânzare pachetul de acțiuni. Cu certitudine, că va găsi cumpărători și va obține mai mult de 10 bani pe acțiune. Dacă Rompetrol Group ar fi avut bani și ar fi fost interesat, cu siguranță nu s-ar fi ajuns aici. El va avea acum mai mult de câștigat, dacă achiziționează de pe piață atâtea acțiuni cât să obțină majoritatea în AGA. Va ieși mult mai ieftin și va păstra controlul deciziei și al afacerii. Noua situație face ca acțiunile minoritarilor să devină foarte interesante, fapt ce se va reflecta în comportamentul investitorilor de pe piața de capital.