Ministerul Finanţelor / 14 scheme de ajutor de stat, în 2011

Ministerul Finanțelor / 14 scheme de ajutor de stat, în 2011

Ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Ialomițianu, a anunțat că, în cursul acestui an, a semnat 14 acorduri prin care companii românești și străine au beneficiat de ajutoare de stat, cifră care marchează o creștere apreciabilă față de anii precedenți. „Chiar astăzi am semnat un acord de finanțare. Sunt companii de nivel mijlociu, dar care contează foarte mult în crearea de locuri de muncă, în a plăti impozite la bugetul statului. Anul acesta am ajuns la 14, comparativ cu 2010 și 2009, unde am avut șase acorduri“, a declarat ministrul de Finanțe.