Ministerul Agriculturii pregăteşte o nouă fiscalizare a sectorului agricol

Ministerul Agriculturii pregătește o nouă fiscalizare a sectorului agricol

Un nou conflict între Ministerul Agriculturii și reprezentanții sindicali ai fermierilor este pe cale să se nască în aceste zile. După scandalul din iunie, soldat cu un amplu protest în Capitală al crescătorilor de animale, Federația sindicatelor din agricultură „Agrostar” a reacționat la ultima declarație a lui Ilie Sârbu, cu privire la plata impozitelor. Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, consideră că producătorii agricoli ar trebui să plătească impozite, nu numai să ceară subvenții, pentru că bugetul va rămâne fără bani și nu va mai exista posibilitatea de a mai acorda ajutoare financiare. „Trebuie în final să dăm și la stat ceea ce se cuvine. Sau să dăm Cezarului ce e al Cezarului, că, altfel, noi de la Cezar tot cerem, tot așteptăm. Dacă tot nu o să dăm, vistieria va fi goală și nu mai are Cezarul de unde să dea”, a declarat Ilie Sârbu, după o conferință de presă. Ministrul a precizat că fiscalizarea producției agricole va fi făcută în cel mai scurt timp, după adoptarea legislației necesare, fiind una din măsurile anti-criză propuse de Guvern. Federația „Agrostar” a reacționat imediat, considerând ieșirea oficialului hazardată. Potrivit unui comunicat de presă al sindicatului, agricultorul român, indiferent de forma de organizare (persoană fizică, juridică, asociații, grupuri de producători, societăți comerciale) plătește impozite și taxe numeroase la stat: impozitul pe teren agricol, impozitul pe venitul agricol (2%), impozitul pe profit, impozitul forfetar, taxe și impozite pentru societățile comerciale, conform legislației. Referitor la subvențiile primite de fermieri, acestea sunt supuse impozitării, spre deosebire de celelalte țări din Uniunea Europeană, unde nu sunt impozitate, se mai arată în comunicat. Numai din impozitarea subvențiilor, agricultorul pierde aproximativ 20%, pierdere rezultată din impozitul de 16%, comisionul bancar pentru operațiuni, precum și din inflația datorată cursului de 3,7 lei/euro. „Nu plata impozitelor este problema bugetului de stat, ci evaziunea fiscală a intermediarilor și samsarilor care batjocoresc munca agricultorului, evaziune care se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro anual. În plus, există și o lipsă de voință politică în ceea ce privește luarea unor măsuri împotriva mafiei imobiliare, care a scos din circuitul agricol 3 milioane de hectare, teren arabil nelucrat anual”, a explicat președintele Agrostar, Ștefan Niculae. Declarația lui Ilie Sârbu vine într-un moment în care fermierii pun presiune pe minister să dea ajutoarele de calamitate, pentru a putea acoperi pierderile înregistrate în acest an. Potrivit directorului executiv al Direcției Agricole Constanța, Boris Parpală, instituția pe care o conduce trimite săptămânal un raport cu situația actualizată a culturilor calamitate. Semnele, însă, întârzie să apară. S-au terminat banii „Cezarului”?