Ministerul Agriculturii încearcă să evite declararea stării de calamitate a judeţului Constanţa

Fermierii constănțeni contraatacă: fiscalizarea sectorului agricol este o problemă falsă

Ministerul Agriculturii încearcă să evite declararea stării de calamitate a județului Constanța

Declarația lui Ilie Sârbu, potrivit căreia producătorii agricoli ar trebui să plătească impozite, nu numai să ceară ajutoare, a încins spiritele în rândul fermierilor. După ce Federația Sindicală Agrostar i-a răspuns ministrului, nici agricultorii constănțeni nu se lasă mai prejos și afirmă că se încearcă abaterea de la problema de actualitate din sector: seceta. „Trebuie, în final, să dăm la stat ceea ce se cuvine. Sau să dăm Cezarului ce e al Cezarului, că astfel noi de la Cezar tot cerem, tot așteptăm. Dacă tot o să dăm, vistieria va fi goală și nu mai are Cezarul de unde să dea”, a declarat Ilie Sârbu, după o conferință de presă. Fermierii constănțeni privesc cu scepticism spusele ministrului și răspund „Cezarului”. „Nu înțeleg ce treabă are ministrul agriculturii. Colectarea taxelor și impozitelor de la stat este problema primăriilor. Probabil că nu mai au de unde să dea bani pentru subvenții și încearcă să găsească diferite motive”, a spus, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Buzoianu, producător agricol din Negru Vodă. Și așa, bugetul de subvenții s-a micșorat considerabil, în anul 2009. „Anul acesta, nu prea am primit subvenții. Și, pentru toamnă, sunt anunțate doar subvenționarea motorinei de 1 leu pe litru și avansul pentru plățile pe suprafață. Noi plătim destule impozite, de la impozitul pe teren agricol, până la cel pe veniturile din agricultură. Ca să nu mai vorbim de cei care au societate comercială: impozit pe salariu, impozitul forfetar”, a precizat Vasile Luganovici, agricultor „ecologic” din Constanța, care consideră declarația ministrului drept hazardată. „Eu nu știu ce l-a apucat pe Ilie Sârbu. Oricum ca să obții o subvenție, o adeverință sau un contract de creditare trebuie să ai taxele la zi plătite. După ce am recoltat grâul, eu mi-am plătit toate taxele”, a mai afirmat fermierul. Mai mult, ministrul agriculturii încearcă să marginalizeze principala problemă a agriculturii și anume seceta din acest an. „Noi plătim cu vârf și îndesat taxe și impozite, mai mari decât cele ale fermierului din Vestul Europei. Spre exemplu, plătim cu aproape 50% mai mult pe litrul de motorină, 16% impozitul din sprijinul pe suprafață. În plus, noi primim 100 de euro la hectar, ca plată unică pe suprafață, iar producătorii agricoli din Uniunea Europeană primesc aproape 400 de euro. Problema ridicată de ministru este falsă”, a declarat Ioan Zamfir, membru în Consiliul Director al Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România. Problema secetei și declarării zonei ca fiind calamitate este cea mai mare durere a agriculturii, în prezent. „Ilie Sârbu a declarat în dese rânduri că știe de situația din teritoriu și de zonele afectate de secetă. Este o stare de fapt, în Dobrogea cel puțin. Însă evită să declare starea de calamitate în sector. Practic, în acest fel, îl protejezi pe asigurator, mai ales că fermierul român e obligat de stat să-și asigure cultura, dacă vrea să beneficieze de subvențiile de calamitate. Trebuie pusă mai multă presiune pe instituțiile ministerului și făcut ceva pentru a reuși să ne luăm ajutoarele financiare. Din păcate, părerea noastră nu contează”, a concluzionat Ioan Zamfir.