Ministerul Agriculturii acordă fermierilor plăţi naţionale complementare

Ministerul Agriculturii acordă fermierilor plăți naționale complementare

Ministerul Agriculturii a lansat în acest an campania de acordarea a plăților naționale complementare. Potrivit ministerului Agricul-turii, plățile naționale complementare sunt acordate pe suprafața cultivată, respectiv pe cap de animal, conform modelului european. Astfel, pentru grupa I, în care intră culturile de grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, floarea soarelui, porumb, rapiță, leguminoase boabe, se vor da în jur de 30 euro pe hectar pe an, în timp ce pentru grupa II, sfeclă de zahăr, soia, hamei, orez, tutun, in, cânepă, se vor da 216 euro pe hectar pe an. În ceea ce privește animalele, crescătorii pot primi din partea statului circa 6,5 milioane lei vechi pe cap de animal, în cazul vacilor de lapte, și șapte milioane lei vechi pe cap de animal, în cazul tăurașilor la îngrășat, dacă aceștia cântăresc peste 500 kg. Pentru bovine adulte predate la abator, fermierii primesc circa 4,5 milioane lei vechi pe cap de animal, iar pentru oi și capre câte 200.000 lei vechi pe cap de animal. Plățile naționale complementare sunt acordate fermierilor prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.