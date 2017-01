Ministerul Agriculturii a prezentat noul proiect de descentralizare

Ministerul Agriculturii are în plan descentralizarea sectorului încă din primăvara acestui an. Proiectul, modificat în dese rânduri, se pare că va fi pus în sfârșit în aplicare. În ședința de guvern de săptămâna trecută, s-a decis restructurarea agențiilor și structurilor din sectorul agricol, iar premierul Emil Boc a cerut finalizarea actelor normative pentru descentralizare până la sfârșitul lui august. Potrivit declarațiilor ministrului Agriculturii, Ilie Sârbu, la conferința de presă de marți, „din aparatul central au fost reduse 136 posturi și intenția noastră este să îi redistribuim la APIA, unde avem nevoie de 1.600 de posturi noi, la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, unde mai este nevoie de 60 de posturi, și la Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, de vreo 50. Practic, avem mai multe posturi decât am putea reduce noi în această perioadă și preferăm să îi luăm deja pe cei care au pregătire.” În plus, s-a stabilit, că, din cele 31 de structuri subordonate ministerului, 10 vor fi desființate prin comasare, rămânând 21. Astfel, vor rezulta 5 structuri: r se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, instituție publică, finanțată de la bugetul de stat, prin preluarea în structura sa și a Centru-lui de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - Suceava; r se reorganizează Agenția Națio-nală pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin preluarea în atribuțiile sale a personalului Autorității Hipice, care se desființează; r se reorganizează Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, prin prelua-rea în structura sa a Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava; r se reorganizează Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească, prin preluarea în structura sa a laboratoarelor regionale de la Blaj și Odobești; r se reorganizează Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și alte produse vitivinicole prin preluarea Oficiului Național al Viei și Vinului. Agenția Națională de Consultanță Agricolă se va desființa în urma transformării oficiilor județene de consultanță agricolă în camere agricole. Societatea Națională Îmbunătățiri Funciare se transferă la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea privatizării, iar Societatea Națională a Produselor Agricole este lichidată. Agenția Domeniilor Statului (ADS) a scăpat de desființare, cel puțin momentan, după cum a precizat Ilie Sârbu. „Ordonanța privind descen-tralizarea ministerului a suferit o modificarea în ceea ce privește ADS, care nu va fi desființată deocamdată. Va rămâne în forma în care e, sigur va avea o reducere de personal de 20%, ca toate structurile administrative din România”, a spus ministrul Agriculturii. Dacă ne luăm după istoria recentă a proiectului de descentralizare, până pe 26 august, când Emil Boc a cerut să fie finalizată legislația în această privință, mai pot interveni modificări, iar anumite structuri să nu mai fie desființate, precum ADS. Cum va arată proiectul descentralizării agriculturii la sfârșitul lui august? Și cel mai important, va avea loc descentralizarea mult dorită, la sfârșitul verii, sau o să mai fie încă o dată amânată?