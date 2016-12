Milioane de ploşniţe au distrus grâul din Istria

Ca pe vremea lui Mafoame

Milioane de ploșnițe au distrus grâul din Istria

Situația din agricultură riscă să devină dezastruoasă. Seceta nu mai este singura problemă cu care se confruntă fermierii. Mai nou, invazia de dăunători a căpătat amploare și compromite ceea ce nu a fost distrus de secetă. În județul Sibiu, peste 80 de hec-tare de vegetație au fost atacate de lăcuste. În județul Constanța, lă-custele nu sunt o problemă, cel puțin momentan, conform unității teritoriale fitosanitare. „Culturile din Dobrogea nu au fost atacate de lăcuste. Sunt puține la metru pătrat, situația este gestionată de unitate”, a declarat noul director executiv al instituției, Onoriu Bârsu. Problema în Dobrogea, pe lângă cantitățile mici de precipitații și lipsa irigațiilor, o reprezintă un alt dăunător - ploșnița de grâu. Culturile din zona comunei Istriei sunt atacate de milioane de insecte, care distrug spicul, iar grâul afectat nu mai este bun nici pentru hrana animalelor. „Lucrez în agricultură de 15 - 16 ani și vă spun că nu am mai văzut un asemenea atac. Dacă sunt 4 - 5 ploșnițe pe spic de grâu, deja situația este dezastruoasă și nu mai poți face nimic cu producția. Dimineața cel puțin, cultura de grâu este neagră, din cauza milioanelor de insecte. Trebuia făcut ceva acum trei săptămâni, acum este mult prea târziu”, a precizat Marian Dragomir, fermier din Istria. Cum s-a ajuns la această situație? Lipsa de bani și neintervenția statului, spun producătorii agricol. „Cea mai mare greșeală a guvernului a fost că, anul acesta, nu a mai subvenționat tratamentul cu insecticid. Dacă anii trecuți, statul mai venea în ajutorul nostru și ne mai ajuta cu împrăș-tierea insecticidului cu avionul, în 2009, nu s-a mai asigurat nici măcar acest lucru”, a explicat Marian Dragomir. Și într-adevăr, viceprimarul comunei Istria, Pricopie Vișan, a confirmat faptul că nu s-au mai alocat bani de la buget pentru tratamentele fitosanitare. „Au venit fermieri la noi, care s-au plâns că vecinii nu au aplicat ultimul tratament împotriva dăunătorilor și că producția agricolă riscă să fie compromisă dacă invazia se va extinde și pe cultura lor. Nu putem face nimic”, a spus Pricopie Vișan. Nici unitatea fitosanitară nu a fost de ajutor. „Am fost la protecția plantelor și au zis că nu au ce face. Fermierii trebuie să plătească pentru a beneficia de aceste tratamente și aceștia nu au cadrul legal să-i oblige să dea cu insecticid “, a mai declarat Marian Dragomir. Compromiterea culturilor de cereale și neintervenția statului ne face să ne întrebăm dacă instituțiile abilitate au învățat din greșelile din acest an. „Anul acesta nu se mai poate face mare lucru, problema este ce va face guvernul în 2010, dacă a tras învățămintele necesare. Agricultura românească are nevoie de subvenții date la timp și un cadru legal eficient”, a concluzionat fermierul din Istria.