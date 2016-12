Milioane de euro pentru irigaţii!

Milioane de euro pentru irigații!

Chiar dacă vara aceasta s-a vorbit poate mai mult decât niciodată despre sistemul de irigații dezastruos din întreaga țară, bineînțeles asta din cauza lipsei acute a precipitațiilor, nimeni nu a reușit să vină până la această oră cu soluții concrete în acest sens. Există totuși un colac de salvare, dacă îl putem numi așa: fondurile nerambursabile. Mai exact, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) pune la dispoziția fermierilor, în perioada 3 - 28 septembrie 2012, fonduri europene nerambursabile pentru finanțarea proiectelor de irigații și lucrări de îmbunătățiri funciare. Acestea, în valoare totală de 25,5 milioane euro, sunt alocate prin măsura 125 - componenta a1 „Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare” - și pot fi solicitate pentru investiții în moder-nizarea sau retehnologizarea sistemelor de irigații, inclusiv pentru stații de pompare sau de contorizare, precum și pentru lucrări de îmbunătățiri funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații.În județul Constanța, situația în ceea ce privește sistemul de irigații este mai mult sau mai puțin clară. Directorul Direcției pentru Agricultură a județului Constanța, Boris Parpală, a precizat că sistemul de irigații a fost deja preluat de Consiliul Județean Constanța (protocolul de predare - primire fiind semnat), care se va ocupa de el împreună cu RAJA, însă abia astăzi proiectul de hotărâre pe care consilierii județeni trebuie să-l voteze se află pe ordinea de zi.Boris Parpală spune că aceste fonduri sunt mai mult decât bine venite și că se va implica în pornirea discuțiilor pentru accesarea lor. „O să am discuții cu Consiliul Județean referitor la aceste fonduri și o să știm apoi exact ce și cum se face. O să facem și asociații, că până la urmă asta e cheia succesului. Dacă sunt mai mulți agricultori într-o asociație, pe diferite zone, accesăm aceste fonduri“, a precizat directorul Direcției pentru Agricultură.Iar banii care s-ar putea obține nu sunt deloc puțini. Aceste tipuri de investiții pot primi până la un milion euro, sumă care acoperă 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică ce deservesc întreaga comunitate.Reprezentanții APDRP au mai explicat că pentru investițiile de utilitate publică ce deservesc doar o parte din comunitate, sprijinul financiar nerambursabil este de 75% din totalul cheltuielilor eligibile. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăși 750.000 euro pentru un proiect.Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin măsura 125 este de 5.000 de euro, iar această sumă reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului.Potrivit APDRP, beneficiarii măsurii 125 - componenta a1 sunt organizațiile și fede-rațiile de utilitate publică ale proprietarilor sau deținătorilor de terenuri agricole, constituite în conformitate cu legislația în vigoare.„Prin această măsură de finanțare se acordă fonduri nerambursabile pentru creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri și o mai bună valorificare a produselor rezultate. Se are astfel în vedere diminuarea riscului și incertitudinii în agricultură, prin reducerea incidenței fenomenelor naturale (secetă, eroziunea solului etc.). În plus, investițiile finanțate prin această măsură vor contribui la ameliorarea calității mediului și la diminuarea surselor de poluare”, au subliniat reprezentanții APDRP.v v vPână în prezent, pentru măsura 125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”, APDRP a selectat pentru finanțare 465 de cereri, prin care s-au solicitat 524,33 milioane euro aferente. Dintre acestea, 48 de proiecte, cu o valoare de 62,21 milioane euro, prevăd investiții în infrastructura de irigații.De exemplu, una dintre aceste investiții pentru îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de irigații a primit fonduri europene pentru realizarea unei stații de pompare de punere sub presiune, precum și pentru modernizarea rețelei de irigații pe care o gestionează. Valoarea finanțării nerambursabile este de 687.134 euro și acoperă 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Printre cheltuielile eligibile se numără achiziționarea stației de pompare, a conductei de transport sau a antenelor de irigații. Valoarea totală a proiectului, care include și cheltuieli neeligibile, este de 856.085 euro.