Mihai Daraban, preşedintele CCI: "Trebuie să recunoaştem rolul societăţilor străine în România"

Mihai Daraban, președintele CCI: "Trebuie să recunoaștem rolul societăților străine în România"

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a României, Mihai Daraban, a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că acuzele din sfera politică legate de o eventuală implicare a unor multinaționale în protestele ce au avut loc în această lună în țară au fost „deplasate”.„Mi s-au părut deplasate. Au fost niște discuții, mai ales la nivel de camere de comerț străine în România, dar am considerat că nu este momentul și cazul să interferăm și noi. Ceea ce este un lucru clar, în străinătate imaginea României nu este deloc așa cum ne-am dori-o după evenimentele care au avut loc”, a spus Daraban, citat de Agerpres.Președintele CCI a ținut să sublinieze aportul adus de multinaționale în economia autohtonă, dând ca exemplu situația primilor o sută de exportatori, dintre care doar trei sunt firme românești, dar care produc în total aproape jumătate din volumul exporturilor.„Trebuie să fim realiști și să recunoaștem și rolul societăților străine în România. Dacă nu îl recunoaștem și dacă vreodată ne gândim că vine o vrăjitoare și ne ia capitalul străin din România, vă pot spune că punem cheile în cui și plecăm. Uitați-vă la structura exportului în România și o să vedeți niște cifre care vorbesc de la sine, pentru că am văzut în această campanie electo-rală și după niște atacuri oarecum ciudate asupra capitalului străin, pe care, sincer, nu mi le doresc. Îmi doresc să existe o legislație, și legea aceasta a prevenției, care se zice că va apărea, probabil ar fi primul pas să protejezi capitalul autohton”, a adăugat Daraban.Mihai Daraban a făcut referire și la profesionalismul organelor de control fiscal, atunci când acestea merg la o multinațională.„Diferența între modul de control al unui agent român autohton, cu capital autohton, și o multinațională cred că nu pleacă de la o rea intenție. Pur și simplu organul de control român, care se duce la o multinațională, are o frică de profesionalismul comitetului de primire de la acea multinațională, pentru că un organ de control al statului român, când se duce la o multinațională, acolo este un comitet de primire format din, eu știu, din auditor, avocați, oameni superspecializați, care bineînțeles că pe un biet controlor român, cu 2-3-4.000 lei salariu, îl termină efectiv, profesional vorbind. Și atunci bineînțeles să pleacă de la multinaționala aia și se răzbună pe agentul economic autohton de la colț. Cred că așa s-a pus problema, nu că cineva nu a vrut să controleze o multinațională”, este de părere președintele Camerei de Comerț.