Mihai Daraban cere finanţare europeană pentru navigaţia pe Dunăre şi pentru industria navală

De la Black Sea Ports & Shipping 2016

Mihai Daraban cere finanțare europeană pentru navigația pe Dunăre și pentru industria navală

După Expoziția Europort România, care a avut loc în prima decadă a lunii mai, Constanța găzduiește cel mai mare eveniment internațional din domeniul portuar și al transporturilor navale.Ieri, la Pavilionul Expo-zițional din Mamaia, a avut loc inaugurarea oficială a conferinței și a expoziției Black Sea Ports & Shipping 2016, ediția a V-a.În cuvântul de deschidere, Valeriu Ionescu, direc-torul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, a făcut o succintă prezentare a portului Constanța, vorbind despre avantajele naturale pe care le oferă, despre rolul său de platformă de distribuție pentru produsele agricole vrac, despre par-teneriatele cu porturile Krems și Rhenus (Austria), Batumi (Georgia), Vukovar (Croația), Augusta (Italia), Baja (Ungaria) și Pancevo (Serbia).Ionescu i-a informat pe participanți despre cele trei evenimente majore din viața portului Constanța, care vor avea loc în acest an. Constanța va prelua președinția Asociației Porturilor Maritime de la Marea Neagră și Marea Azov pentru o perioadă de doi ani, pe 16 octombrie va avea loc aniversarea a 120 de ani de la inaugurarea lucrărilor de construcție a portului modern Constanța, iar pe 11 septembrie se va da startul, din Constanța, în Black Sea Tall Ship Regata.Mihai Daraban, președintele Camerei de Industrie și Comerț a României și al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a folosit prilejul pentru a lansa următorul apel către țările riverane Dunării și Uniunea Europeană:„Coridorul european de transport VII, pe Dunăre, are de suferit din cauza lipsei de interes a unor guverne riverane în asigurarea lucrărilor de amenajare a acestei căi de navigație. Porturile de pe Rin derulează mari cantități de mărfuri pe durata unui an. Un singur port de pe Rin are un trafic de mărfuri mai mare decât toate porturile dunărene la un loc, plus portul Constanța. Pe Dunăre, nimeni nu trebuie expropriat (așa cum se întâmplă la construcția autostrăzilor și șoselelor). Cei șapte miniștri ai Transporturilor din România, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croația, Slovacia și Austria trebuie să facă front comun și să se ducă cu un proiect unic la Bruxelles. Este nevoie de finanțare pentru amenajarea cursului Dunării astfel încât să fie navigabil 365 de zile pe an, cu o adâncime minimă garantată de 2,50 metri. În acest fel ne vom pune de acord și cu deciziile luate la Paris în privința reducerii emisiilor poluante. Pentru a descuraja în mai mare măsură transportul rutier, trebuie să putem folosi apele interioare ale Europei, așa cum în vestul continentului sunt utilizate la întreaga lor capacitate.”Referindu-se la industria navală, Daraban a afirmat că și aceasta ar trebui să primească sub-venții, precum agricultura. „Cei ce angajează navele europene ar trebui să fie subvenționați. În ultimii ani, Europa și-a redus motoarele în ceea ce privește sectorul industrial, și-a expatriat industria în Extremul Orient și a lăsat acasă, în statele comunitare, doar activi-tățile de proiectare, de design. Cetățenii comunitari nu se pot ocupa doar de aceste activități. Este nevoie de locuri de muncă pentru toți. Industria navală europeană trebuie să redevină un sector strategic al economiei. Astăzi, șantiere navale europene de mare renume pe plan mondial au dat faliment.”Au mai rostit cuvinte de salut: Rory Doyle, directorul executiv al Transport Events Malaiezia, Marius Humelnicu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, și Adrian Nico-laescu, prefectul județului Constanța.Din sala de conferințe, participanții au coborât la parter, unde a avut loc deschiderea expoziției. În cadrul ei, sunt prezenți 50 de expozanți, cu 70 de standuri.Evenimentul este organizat de Transport Events Malaiezia și este găzduit de CNAPMC, cu sprijinul CCINA. Expoziția mai poate fi vizitată astăzi, între orele 9 și 16.