Mierea românească ar putea ajunge în China

1

nu este bine

Pretul mierii in China este f. mic. Nu este un lucru bun sa dam miere ln China. Trebuie parteberiate cu Germania, Italia, Spania. Ce face Combinatul apicol? Nimic. Am fost membru ACA din 1975. Prin politica de pret a produselor apicole, cotizatii am contribuit la realizarea Combinatului apicol. Concluzie: acesta ori ne reprezinta interesele ori mambrii aca ne constituim parte intr-un proces, vindem combinatul si impartim banii.